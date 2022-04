Описан като умствено нестабилен мъж е нападнал с нож свещеник в църква в Ница в южната част на Франция, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация от френското вътрешно министерство.

Министърът на вътрешните работи Жералд Дарманен съобщи в "Туитър", че животът на свещеника не е в опасност и добави, че полицията е арестувала нападателя. Атаката беше извършена в момент, когато Франция гласува на втория тур на изборите за президент.

Two people, including a priest, have been injured in a stabbing in a church in Nice in the south of France. Their injuries are not life threatening. City officials say the attack was not terror-related. Today France is voting to elect a president. pic.twitter.com/V293ulv1Id