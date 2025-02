Двама души бяха убити при нападение с нож в магазин в чешкия град Храдец Краловев, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

Полицията съобщи, че има задържан заподозрян - 16-годишен чешки гражданин. Той е арестуван около 10 минути след нападението срещу двете жени на по-малко от 1 километър от местопроизшествието. Наблизо е открит и е 20-сантиметров нож.

Първоначално бе съобщено, че жените са пострадали, едната от тях - тежко, но по-късно стана ясно, че са починали. За момента те не са идентифицирани.

Полицията заяви, че ситуацията е под контрол и вече няма опасност за обществеността. За момента не се съобщават повече подробности.

The Czech police are investigating a serious incident in the regional capital of Hradec Králové, where a suspicious man attacked two people with a knife .. The response unit has detained the attacker.According to police two died in hospital. Attacke 16th years old. pic.twitter.com/2s0GraNpvA