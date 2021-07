Един човек е ранен, след като мъж го нападна с нож на летището в Дюселдорф, съобщи Reuters, като се позова на германски източници.

Полицията издирва бездомник, който се смята за извършител на престъплението. Той е успял да избяга от летището.

Кадри от охранителните камери показват как двама мъже вървят към паркинга на летището в 12:16 ч. местно време и в този момент нападението се случва, обясни говорител на федералната полиция.

