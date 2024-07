2787 Снимка: БТА/Katie Dickinson, PA via AP

Английско предградие се превърна в арена на безредици, съпроводени с палежи, изпотрошени сгради и автомобили, хвърляне на камъни. Случаят е от снощи в източния квартал "Харехилс" в Лийдс - най-големия град в графство Западен Йоркшир. Полицейското присъствие и днес е засилено, а живеещите в близост са посъветвани да останат по домовете си.

До напрежението се стигнало след като след като социалните службите извикали полицията на адрес в Харехилс. По информация на "Гардиън" социалните опитали да изведат няколко деца от семейства на мигранти от Африка и Близкия изток. Действията на служителите предизвикали остра реакция от страна на много жители в района, като стотици хора излезли по улиците и започнали да вандалстват.

Кадри на живо показаха запалени превозни средства, включително автобус на градския транспорт и обърнати полицейски автомобили. Свидетели разказват, че местни са хвърляли камъни, нанесени са и сериозни материални щети на сгради в района на размириците.

Според изданието има десетки арестувани. Органите на реда съобщиха, че безредиците са били "подстрекавани от престъпно малцинство, което има за цел да наруши отношенията в общността".

В изявление на полицията в Западен Йоркшир се посочва, че полицейските служители са извели безопасно децата и служителите на институцията от района, преди насилието да ескалира.

Полицейското присъствие и днес е засилено, някои пътища са затворени, а хората са посъветвани да стоят далеч от района. Не се съобщава за пострадали. Все още текат разследванията на място.

Кметът на Западен Йоркшир Трейси Брейбин коментира, че е "ужасена от насилствените и необмислени действия, на които станахме свидетели в Харехилс снощи". "Подобно престъпно поведение няма да бъде толерирано и съм във връзка с полицията на Западен Йоркшир за редовни актуализации относно напредъка на тяхното разследване", добави тя в изявление.

Брейбин призова "тези, които използват хаоса в Лийдс, за да нагнетят социалното напрежение, да помислят отново".

Министърът на вътрешните работи Ивет Купър описа сцените в Харехилс като шокиращи и осъди действията като "безпорядък, който няма място в нашето общество".