Американски музикант, който живее в Русия повече от десетилетие, е бил арестуван по подозрение в трафик на наркотици, предаде Асошиейтед прес, като се позова на съобщения в руски медии.

Според съобщенията американецът Майкъл Травис Лийк е заподозрян в продажба на мефедрон, чийто ефект е подобен на въздействието на кокаина.

Московски съд е постановил музикантът да бъде задържан за два месеца в предварителен арест.

Former American paratrooper and musician Leek Michael Travis was arrested in Moscow on drug trafficking charges. pic.twitter.com/VSkwwaySxw