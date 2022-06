Иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей обвини за организираните напоследък протести в Иран неназовани външни врагове, които по думите му искат да свалят правителството на Ислямската република, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В изказването, което бе част от телевизионно обръщение, аятолахът добави, че същите тези врагове водят "психологическа война" срещу Иран, като обвиняват иранските власти в пиратство заради задържането от тях на два гръцки кораба, след като преди това САЩ иззеха ирански петрол от танкер.

В профила си в Туитър Али Хаменей пусна видео с насилственото завземане на 27 май на единия от двата гръцки танкера. На видеото (виж по-долу) се вижда как военнослужещи от Ислямският революционен гвардейски корпус с катери и хеликоптери се качват въоръжени на борда на кораба "Прудънт Уориър" и с насочени оръжия влизат в мостика.

"Днес надеждите на враговете на Иран за нанасяне на удар по страната са свързани най-вече с протестите на народа", каза Хаменей, с което имаше предвид едноседмичните протести заради рухването на сграда в Югозападен Иран, при което загинаха 37 души. "Но враговете ни са си направили грешно сметката, както си я бяха направили и много пъти преди това."

Аятолахът заяви това в телевизионно обръщение по случай 33-тата годишнина от смъртта на водача на Ислямската революция в Иран от 1979 г. аятолах Рухола Хомейни.

Властите посочиха като причини за срутването на десететажната сграда в Абадан местната корупция и занижени стандарти за безопасност и съобщиха, че са задържани кметове и други чиновници на основание неспазване на стандартите за строителство на сгради.

Но според протестиращите причината за трагедията са безхаберието на държавата и дълбоко вкоренената корупция. Те скандираха възгласи срещу властите, включително срещу Хаменей.

Ирански жители съобщиха за прекъснати интернет връзки, очевиден опит за спиране на използването на социалните мрежи, за да се организират митинги и да се разпространяват видеа. Властите предупредиха населението да следи само официалните медии и да избягва "слуховете" в социалните мрежи.

"Нито потискаме, нито приемаме потисничеството", написа в социалната мрежа също така Хаменей.

САЩ, които наложиха тежки санкции на Иран, иззеха ирански петролен товар от плаващия под ирански флаг танкер "Пегас", който Гърция задържа край бреговете си през април. Техеран отговори със задържането на два гръцки кораба на 27 май.

Но, заяви Хаменей, световните медии обвиняват Иран в пиратство. "Кой е пиратът в случая? Вие откраднахте нашия петрол. Ние си го взехме обратно от вас. Връщането на открадната стока не е кражба", каза той в обръщението си.

Задържането на танкерите

Танкерите "Прудънт Уориър" и "Делта Посейдон", плаващи под гръцки флаг и собственост на гръцки компании, бяха задържани миналата седмица от иранските власти в района на Персийския залив. На борда им има 48 моряци, сред които десет гръцки граждани и един кипърски. Гърция и Кипър, както и САЩ и ЕС, реагираха остро на задържането им, а Гърция определи случая като "пиратство".

Гръцки медии свързаха случая със задържането на руски танкер в Гърция на 14 април. Според САЩ корабът е превозвал ирански петрол, който попада в обхвата на санкциите на САЩ, затова петролът беше източен в кораби, наети от американското правителство.

They stole Iran’s oil on the coast of #Greece, then brave Iranians retaliated and confiscated the enemy’s oil tankers. But in the mainstream media’s propaganda, Iran is accused of theft. Who’s the thief? You who stole our oil or us who took it back? pic.twitter.com/KqXFlJcwKW