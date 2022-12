Осем души са в болница, а четирима от тях са в критично състояние, след като бяха премазани от тълпата, блъскаща се, за да влезе в концертна зала в Лондон, съобщи Би Би Си, като се позова на полицията в британската столица.

Сигналът за "голям брой хора, които се блъскат, за да влязат" в зала "О2 Академи" в лондонския квартал Брикстън е подаден снощи в 21:35 ч. местно време.

Полицията е започнала незабавно разследване, а около залата за събития е бил оформен кордон. По програма снощи в нея е трябвало да се проведе концерт на нигерийския афробийт изпълнител Асаке. От Скотланд Ярд добавиха, че на място продължават огледите, като засега няма задържани.

So the police have locked off Asake and have left a bunch of people in an alley in the freezing cold. It is well. pic.twitter.com/NSuu2MudHK