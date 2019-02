Земетресение със сила от 7,5 по Рихтер е регистрирано на границата между Еквадор и Перу, съобщава Европейският сеизмологичен център.

Трусът е регистриран на 116 километра от еквадорския град Палора, а епицентърът е на 140 километра дълбочина.

Земетресението е станало в 5:17 часа, като епицентърът е селски район, разположен близо до централната граница на Перу и Еквадор.

След първоначалния силен трус е последвал втори със сила от 5,5 по Рихтер, който се е усетил 25 минути по-късно.

Земетресението е усетено с лека до силна степен в цялата страна, но с много силно разклащане в южната част на Еквадор и северната част на Перу.



A Major 7.7 #earthquake #Terremoto #Temblor near Palora #Ecuador right now

Тихоокеанският център за предупреждения за цунами съобщи, че няма опасност от висока приливна вълна. Няма и данни за жертви или щети.

Според сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център жител на еквадорския град Куенка, на 253 км от епицентъра, е усетил труса като много силен. Според друг свидетел от същия град земетресението е продължило около 30 секунди.



