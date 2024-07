Най-малко 19 души, включително едно дете, загинаха днес в няколко свлачища в хълмист район в южния индийски щат Керала, съобщи в. "Индиън експрес".

Според няколко индийски медии стотици хора изглежда са попаднали в капан заради свлачищата.

Продължаващите проливни дъждове в района възпрепятстват спасителните операции, отбелязва Ройтерс.

Eight Killed, Hundreds Trapped By Massive Landslides In Kerala



Torrential rains led to the disastrous events in Wayanad district, early Tuesday, with rescue efforts hampered by damaged roads and bridges.



Helicopters are being used to ferry emergency crews into the hilly area,… pic.twitter.com/FZTlLoQOrU