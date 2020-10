Сврака се спусна пред лицето на австралийски репортер малко преди той да бъде включен в ефир на живо за вечерните новини, съобщи Ройтерс.

Брет Маклауд се подготвял за включването, когато и птицата решила да попадне в кадър. Въпреки че тя почти докоснала лицето му, той бързо се съвзел и започнал да говори.

SWOOPING SEASON: Senior reporter @Brett_McLeod fell victim to a swooping magpie just moments before tonight's LIVE cross. #unflappable #9News pic.twitter.com/ZFSrVTR3ze