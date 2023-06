Сценаристите на популярната анимация "Семейство Симпсън" отново са предсказали бъдещето. Този път почитателите на сериала откриха пророчество, свързано със случилото се с батискафа "Титан", в сезон 17, излъчен преди 17 години.

Туристическият апарат "Титан", собственост на американската компания OceanGate Expeditions, изчезна по време на спускането до останките на "Титаник" на 18 юни. На борда бяха петима души - 58-годишният британски милиардер и изследовател Хеймиш Хардинг; роденият в Пакистан 48-годишен бизнес магнат Шахзада Давуд и 19-годишния му син Сюлейман, и двамата са британски граждани; 77-годишния френски океанограф и експерт по "Титаник" Пол-Анри Наржоле, който десетки пъти е посещавал мястото на корабокрушението на "Титаник"; и Стоктън Ръш, американският основател и директор на "Оушън Гейт", който е управлявал подводния апарат.

Вчера изчезналата подводница свърши запаса си от кислород, а часове по-късно от Бреговата охрана на САЩ обявиха, че са открили отломки. По-късно на брифинг бе съобщено, че "Титан" е бил унищожен от имплозия, а всички на борда са загинали.

В социалните мрежи феновете на сериала веднага споделиха, че случилото се е описано от сценаристите на "Семейство Симпсън" в епизод 10 от сезон 17, излъчен през 2006 г.

what do you mean the simpsons predicted the titanic submarine incident pic.twitter.com/IHUpFV2es1