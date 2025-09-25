Необичайни курортисти на плажа в Аспарухово - семейството диви прасета отиде на плаж тази сутрин към 8.30 на доста оживената ивица под варненския едноименния варненски квартал.
Галин Данев, който излязъл за сутрешния си крос по плажа, първо бил изненадан да види съвсем близо до себе си две от дивите прасета, а после се появили и останалите от семейството, споделя той във Фейсбук.
Животните не се притеснили от плажуващите и от многото рибари в района, но не били и агресивни, добавя БНТ.
Четирикраката фамилия се възползвала от един от последните хубави дни за плаж, като дивите прасета първо се разходили из близките треви и по пясъка, а след това спокойно влезли в морето, за да изкъпят.
