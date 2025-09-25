Необичайни курортисти на плажа в Аспарухово - семейството диви прасета отиде на плаж тази сутрин към 8.30 на доста оживената ивица под варненския едноименния варненски квартал.

Галин Данев, който излязъл за сутрешния си крос по плажа, първо бил изненадан да види съвсем близо до себе си две от дивите прасета, а после се появили и останалите от семейството, споделя той във Фейсбук.

Диви прасета атакуват цял квартал в Габрово
Виж още Диви прасета атакуват цял квартал в Габрово

Животните не се притеснили от плажуващите и от многото рибари в района, но не били и агресивни, добавя БНТ.

Четирикраката фамилия се възползвала от един от последните хубави дни за плаж, като дивите прасета първо се разходили из близките треви и по пясъка, а след това спокойно влезли в морето, за да изкъпят.

 

ИЗБРАНО
Kак шест млади певици разгневиха турското правителство? Лайф
Kак шест млади певици разгневиха турското правителство?
10551
Лудогорец превзе дома на шведския шампион за чудесен старт в Лига Европа Корнер
Лудогорец превзе дома на шведския шампион за чудесен старт в Лига Европа
13644
От детската любов към овцете до модерна мандра: историята на семейство Хаджиеви от Крумовград Бизнес
От детската любов към овцете до модерна мандра: историята на семейство Хаджиеви от Крумовград
8414
Ревю: Това е най-тънкият сгъваем смартфон в света (видео) IT
Ревю: Това е най-тънкият сгъваем смартфон в света (видео)
9902
Няколко поколения българи пазят лични спомени с филмовата легенда Клаудия Кардинале Impressio
Няколко поколения българи пазят лични спомени с филмовата легенда Клаудия Кардинале
4070
Домът ми вече има план. И то по-умен от моя URBN
Домът ми вече има план. И то по-умен от моя
5345
Топ 10: Най-забележителните площади на планетата Trip
Топ 10: Най-забележителните площади на планетата
1515
Интересно: Какъв е правилният начин да ядете салата във Франция Вкусотии
Интересно: Какъв е правилният начин да ядете салата във Франция
412
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември?
920