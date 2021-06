37-годишна южноафриканка счупи световния рекорд на Гинес, след като роди 10 бебета накуп в болницата в Претория, съобщи Pretoria News.

Госиаме Тамара Ситоле и съпругът й Тебохо Цотеци вече имат 6-годишни близнаци и били шокирани, когато първоначално лекарите казали на Госиаме, че виждат на видеозона 6 бебета. Жената е забременяла по естествен път и никога не е била лекувана за стерилитет, какъвто е обичайният случай за многоплодни бременности.

Бебетата - седем момчета и три момичета, са родени със секцио в 29-та гестационна седмица и са поставени в кувьози. Те ще останат в неонатология поне няколко месеца, докато наддадат на тегло.

