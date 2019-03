Археолози установиха, че загадъчна жълтеникава течност в бронзов съд, открит в китайска гробница на 2000 години, е легендарният "еликсир на безсмъртието", съобщи Гизмодо. Бронзовият съд е намерен при разкопки на гробница на благородник в провинция Хънан в края на миналата година. Той съдържал 3,5 л течност, която излъчвала силна миризма на алкохол.

Първоначално археолозите помислили, че това е вино. В онези времена китайците правели вино от ориз и сорго и го използвали при ритуални жертвоприношения и церемонии. Лабораторният анализ обаче разкрил, че това е нещо много по-интересно. Течността се състои от калиев нитрат и алунит - основните съставки на еликсир, споменаван в древни даоистки текстове.

"Immortality drug" from 2,000 years ago! Archaeologists say the liquid found in central China's ancient tomb is "elixir of life" recorded in ancient Taoist literature https://t.co/pfZMCwXsy6 pic.twitter.com/dZ2ZAcPwJu