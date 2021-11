Маркс, Ленин и Хо Ши Мин се събраха в Южна Индия през уикенда, за да присъстват на сватбата на своя другар Енгелс, предаде Франс прес.

В случая обаче не става въпрос за германци, руснаци или виетнамци: това са просто имената на членове на комунистическата партия на индийския щат Керала.

Енгелс и Ленин са братя, Маркс и Хо Ши Мин са синове на местен партиен функционер.

Guests at a Kerala wedding included Marx and Lenin. Guess the groom’s name? https://t.co/AS2645QI3h