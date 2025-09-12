От 13 септември до 20 декември се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. "Александър Стамболийски" между бул. "Вардар" и бул. "Константин Величков". Причината е продължаващия следващ етап от ремонта на бул. "Александър Стамболийски", съобщиха от Столичната община.

Столична община

Нова тапа в София: Ремонт на бул. "Стамболийски" затваря ключово кръстовище за 2 месеца (снимки)
Виж още Нова тапа в София: Ремонт на бул. "Стамболийски" затваря ключово кръстовище за 2 месеца (снимки)

За същия период се въвеждат и промени в организацията на движение на част от градския транспорт:

- Трамвайна линия № 8 остава закрита.

- Трамвайна линия № 10 ще се движи по маршрут: от метростанция "Витоша" по действащия маршрут до кръстовище бул. "Александър Стамболийски"/бул. "Константин Величков" и надясно по бул. "Константин Величков" по маршрута на трамвайна линия № 3 до гара Захарна фабрика двупосочно.

- Продължава да работи временната линия № 8ТМ (ж.к. Люлин 5 - ж.к. Люлин).

От 15.09.2025 г. се променя маршрутът на ученическата автобусна линия У1, както следва (в посока 32 СОУ "Св. Климент Охридски"):

- от Балканкар АД по маршрута до кръстовище бул. "Вардар"/ул. "Алеко Туранджа", направо по бул. "Вардар" и от кръстовището с бул. "Александър Стамболийски" по маршрута.

- Възстановяват се маршрутите на автобусни линии № 56 и 77.

От Столичната община напомнят, че като обходни маршрути за движение на автомобилите могат да се използват:

- Ул. "Антон" и бул. "Тодор Александров";

- Ул. "Христо Благоев" и ул. "Алеко Туранджа".

Отваря се за движение кръстовището на бул. "Вардар" и бул. "Ал. Стамболийски", допълват от Столичната община.

Големият ремонт на булеварда започна през април.  Строителните дейности предвиждат да бъдат реконструирани 3400 м трамваен релсов път, пътните платна и тротоарите по булеварда.

ИЗБРАНО
Жана Бергендорф с нова любов, има връзка с жена Лайф
Жана Бергендорф с нова любов, има връзка с жена
4252
Втори пореден тираж с тото милионер в "6 от 49", късметлия взе над 2.1 млн. лева Корнер
Втори пореден тираж с тото милионер в "6 от 49", късметлия взе над 2.1 млн. лева
14277
КНСБ алармира за пазарен нонсенс: Във веригите е по-скъпо, отколкото в малките магазинчета Бизнес
КНСБ алармира за пазарен нонсенс: Във веригите е по-скъпо, отколкото в малките магазинчета
8290
Умен старт на новия семестър – водещи смартфони с 0% лихва на лизинг от А1 IT
Умен старт на новия семестър – водещи смартфони с 0% лихва на лизинг от А1
5290
Анри Кулев за "Имало една война": Един марш-маньовър, без прецедент в световната военна история Impressio
Анри Кулев за "Имало една война": Един марш-маньовър, без прецедент в световната военна история
5237
Кметът-актьор, който превърна селото в киносцена URBN
Кметът-актьор, който превърна селото в киносцена
9346
Германски пилоти признават, че спят в пилотската кабина по време на полети Trip
Германски пилоти признават, че спят в пилотската кабина по време на полети
6101
Пикантна марината за сочни свински ребърца Вкусотии
Пикантна марината за сочни свински ребърца
585
Таро прогноза за септември за зодия Рак Zodiac
Таро прогноза за септември за зодия Рак
1120
Есента наближава с все по-хладни утрини, но денем ще се радваме и на слънчево време Времето
Есента наближава с все по-хладни утрини, но денем ще се радваме и на слънчево време
792