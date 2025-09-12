Обходните маршрути за движение на автомобилите са по ул. "Антон" и бул. "Тодор Александров" или по "Христо Благоев" и "Алеко Туранджа"

533 Снимка: Bulphoto

От 13 септември до 20 декември се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. "Александър Стамболийски" между бул. "Вардар" и бул. "Константин Величков". Причината е продължаващия следващ етап от ремонта на бул. "Александър Стамболийски", съобщиха от Столичната община.

За същия период се въвеждат и промени в организацията на движение на част от градския транспорт:

- Трамвайна линия № 8 остава закрита.

- Трамвайна линия № 10 ще се движи по маршрут: от метростанция "Витоша" по действащия маршрут до кръстовище бул. "Александър Стамболийски"/бул. "Константин Величков" и надясно по бул. "Константин Величков" по маршрута на трамвайна линия № 3 до гара Захарна фабрика двупосочно.

- Продължава да работи временната линия № 8ТМ (ж.к. Люлин 5 - ж.к. Люлин).

От 15.09.2025 г. се променя маршрутът на ученическата автобусна линия У1, както следва (в посока 32 СОУ "Св. Климент Охридски"):

- от Балканкар АД по маршрута до кръстовище бул. "Вардар"/ул. "Алеко Туранджа", направо по бул. "Вардар" и от кръстовището с бул. "Александър Стамболийски" по маршрута.

- Възстановяват се маршрутите на автобусни линии № 56 и 77.

От Столичната община напомнят, че като обходни маршрути за движение на автомобилите могат да се използват:

- Ул. "Антон" и бул. "Тодор Александров";

- Ул. "Христо Благоев" и ул. "Алеко Туранджа".

Отваря се за движение кръстовището на бул. "Вардар" и бул. "Ал. Стамболийски", допълват от Столичната община.

Големият ремонт на булеварда започна през април. Строителните дейности предвиждат да бъдат реконструирани 3400 м трамваен релсов път, пътните платна и тротоарите по булеварда.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.