Двадесет и четвъртият многомандатен избирателен район в България обхваща районите Възраждане, Искър, Кремиковци, Оборище, Подуяне, Сердика, Слатина и Средец.
- БНО
- 1. Димитър Стефанов Бунов
- 2. Дилян Иванов Бахчеванов
- БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Елена Кирилова Ваташка
- 2. Вельо Найденов Иванов
- 3. Здравко Иванов Димитров
- 4. Кристиян Божидаров Вучков
- 5. Димитър Йорданов Запрянов
- 6. Светослав Огнянов Панайотов
- 7. Георги Антониев Ангелов
- 8. Димитър Василев Георгиев
- 9. Найден Тодоров Тодоров
- 10. Елена Георгиева Манасиева
- 11. Мариян Иванов Белоев
- 12. Ермина Боянова Боянова
- ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Петър Николаев Петров
- 2. Йордан Христов Тодоров
- 3. Георги Хрисимиров Иванов
- 4. Панайот Бориславов Бориславов
- 5. Петър Валериев Ананиев
- 6. Тодор Стоянов Гроздев
- 7. Данаил Емилов Цанков
- 8. Даниела Иванова Ненкова
- 9. Цветан Йорданов Пенчев
- 10. Боряна Павлова Велинова-Амори
- 11. Кирил Асенов Пеев
- 12. Валентина Йорданова Данева
- 13. Васил Цолов Котарански
- ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Станислав Цветков Тодоров
- 2. Силвия Цветанова Давидова
- 3. Магдалена Ненова Дюлгерова
- ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Михаил Боянов Генадиев
- 2. Георги Ангелов Върбанов
- 3. Славчо Цветанов Сайков
- ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. ИВАЙЛО ВАНЕВ ВЪЛЧЕВ
- 2. ИВАН СТОЙНОВ КЮЧУКОВ
- 3. СНЕЖАНКА РАЙЧОВА ТРАЯНСКА
- 4. ИЛИЯ ГАНЧЕВ ИВАНОВ
- 5. МИХАЕЛ ЧАВДАРОВ РОГАЧЕВ
- 6. ЯВОР ЗДРАВКОВ ИСАЕВ
- 7. ДЕНИС НИКОЛАЕВ ЦАЧЕВ
- 8. ЛЪЧЕЗАР СТОИЛОВ РАГИН
- 9. СИМЕОН ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
- 10. ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
- 11. ВАЛЯ СТЕФАНОВА ТРИФОНОВА
- 12. ПЕТЪР БОНЕВ КОСТАДИНОВ
- 13. МЛАДЕН КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ
- 14. ЗДРАВКО АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ
- Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Едиз-Ханиф Баязидов Саидов
- 2. Емил Стефанов Джурков
- 3. Рахим Зафер Юмерефенди
- 4. Мишел Методиева Николова
- 5. Григор Исмаил Рахими
- 6. Шабан Мехмедов Моллов
- 7. Иса Абедин Осман
- 8. Десислава Яворова Плявова
- 9. Ивайло Любчев Аспарухов
- 10. Симона Стоянова Люцканова
- 11. Роберт Русинов Цонин
- 12. Щерьо Щерев Щерев
- 13. Кръстин Стефанов Запрянов
- 14. Тома Петров Гарчов
- 15. Валентин Иванов Мечев
- 16. Александър Сашов Сайков
- ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Красимир Манолов Стоянов
- 2. Владимир Герчев Атанасов
- 3. Десислава Николаева Лепоре
- ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Юлиан Методиев Андреев
- 2. Александър Димитров Арангелов
- 3. Милко Христов Божанков
- 4. Здравец Николов Хайтов
- 5. Васил Георгиев Адамов
- 6. Младен Георгиев Христов
- 7. Ивана Андреева Влахова
- 8. Гергана Александрова Апостолова
- 9. Георги Емилов Димитров
- 10. Димитър Кирилов Конов
- 11. Георги Иванов Денчев
- 12. Мартина Мартинова Пеева
- 13. Иван Василев Тодоров
- 14. Асен Георгиев Никодимов
- 15. Павел Христов Денков
- 16. Николай Константинов Попов
- 17. Веселин Петков Петков
- 18. Любомир Евгениев Александров
- 19. Чавдар Цветанов Погачев
- 20. Павлина Найденова Илиева
- 21. Тинка Йорданова Сиракова
- 22. Александра Лука Петкова
- 23. Станислава Радославова Пенева
- 24. Светлана Георгиевна Филипова
- ЦЕНТЪР
- 1. ДАРИН ДИМОВ ДРОСЕВ
- 2. ДАМЯН ИВАНОВ КАЧУЛСКИ
- 3. КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
- 4. АНТОАНЕТА МАРИНОВА РАКОВСКА
- 5. ДОБРИН ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ
- 6. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
- 7. КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ БОНЕВ
- 8. МИШО ЦВЕТАНОВ МИШЕВ
- 9. ВЕНЦИСЛАВ ДОБРЕВ АЛЕКСИЕВ
- 10. ВЕСЕЛИН АСЕНОВ ЦВЕТКОВ
- 11. ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
- 12. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЧОЛАКОВ
- 13. ЛИЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ФРАНЦОВА-БОГДАНОВА
- 14. ЕМИЛ СЛОБОДАНОВ ПАВЛОВИЧ
- 15. ИНА РАДЕНКОВА ЛАЗОВА
- 16. ОКСАНА ИВАНОВА ЖЕЛЯПОВА
- 17. РУМЕН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
- 18. ТИХОМИР МАКСИМОВ ЛИПЧЕВ
- 19. ВЕНЦИСЛАВ БОЖИЛОВ КЪРПАЧЕВ
- 20. СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ
- 21. МАРТИН СИМЕОНОВ ТОДОРОВ
- 22. НЕЛИ БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
- 23. ДЖУЛИЯ ИВАНОВА МЛАДЕНОВА
- 24. ЗВЕЗДЕЛИНА ИЛИЯНОВА ПЕТРОВА
- 25. РОСЕН ХРИСТОВ ПЕТКОВ
- КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Никола Костадинов Вучев
- 2. Чавдар Йорданов Герасимов
- 3. Стефан Василев Попов
- 4. Николай Антонов Радев
- 5. Веселин Руменов Величков
- 6. Емил Боянов Догазанов
- 7. Димитър Иванов Иванов
- 8. Лъчезар Тошинов Иванов
- 9. Яна Красимирова Гълъбова
- 10. Данаил Веселинов Дамянов
- 11. Георги Крумов Стоянов
- 12. Върба Трифонова Стоянова
- НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Христо Георгиев Лафчиев
- 2. Светослав Иванов Мандиков
- 3. Цвета Иванова Павлова
- 4. Виктор Александров Кръстев
- 5. Бисерка Гошова Йотова
- 6. Димитър Стилиянов Стаменов
- 7. Юрий Михайлов Колчев
- 8. Георги Стефанов Стоев
- КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Никола Йорданов Илиев
- 2. Мария Венциславова Карагьозова
- 3. Руси Петров Русев
- 4. Симеон Георгиев Стоименов-Смирнов
- 5. Борянка Стойкова Дряновска-Кайкълар
- 6. Мина Димитрова Попова
- 7. Снежанка Борисова Стамова
- 8. Виктор Кирилов Рачев
- 9. Борис Кирилов Рачев
- 10. Красимира Димитрова Тасева
- ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. СВЕТОЗАР ВЕНКОВ СТЕФАНОВ
- 2. ИВАЙЛО СИМЕОНОВ ХРИСТОВ
- 3. ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
- 4. ЕМИЛ ИЛИЕВ КАЛЕВ
- 5. АЛЕКСАНДЪР ТРЕНДАФИЛОВ ЕТИМОВ
- ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Карлос Арналдо Контрера
- 2. Петър Кирилов Берон
- 3. Христо Валериев Иванов
- 4. Тодор Александров Александров
- 5. Владислав Лалов Лалов
- 6. Виолета Стаменова Тодорова
- 7. Атанас Янев Митровски
- 8. Марио Розалинов Пунчев
- 9. Иван Велков Димитров
- 10. Радослав Георгиев Георгиев
- 11. Георги Иванов Несторов
- 12. Владимир Владимиров Христов
- 13. Марияна Цветкова Киричкова
- 14. Михаил Благовестов Оцетов
- 15. Кристиян Костев Филипов
- 16. Владимир Веселинов Митов
- ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Диан Петров Караиванов
- 2. Георги Петров Мъндев
- 3. Васил Георгиев Найденов
- 4. Михаил Михайлов Петков
- 5. Димитър Калинов Крулев
- Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Валентин Симеонов Симов
- 2. Пламен Славчев Петров
- 3. Калоян Борисов Йолов
- 4. Павел Няголов Камбуров
- 5. Димитър Цветанов Тодоров
- ПП МЕЧ
- 1. Никола Николов Найденов
- 2. Светлин Костов Стоянов
- 3. Боян Запрянов Тренев
- 4. Веселина Найденова Гекова
- 5. Цветелина Емилова Шопниколова
- 6. Веселин Добринов Колев
- 7. Васил Бойков Пеев
- 8. Стефан Иванов Владов
- 9. Александър Бойков Войнов
- БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Георги Стефанов Неделчев
- 2. Евгени Николаев Христов
- 3. Тодор Живков Станков
- 4. Кристиана Красимирова Костадинова
- 5. Елена Петрова Породинска
- 6. Ива Петкова Иванова
- 7. Христо Вълканов Ангелов
- БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Стефан Динчев Янев
- 2. Петко Христов Краев
- 3. Кирил Димитров Колев
- 4. Емил Янков Аврамов
- 5. Николай Димитров Добрев
- 6. Бончо Димитров Фетваджиев
- 7. Георги Милчев Ташев
- 8. София Георгиева Пенчева
- 9. Антон Богданов Петров
- 10. Моника Николаева Буровска
- 11. Александър Илианов Тошев
- 12. Велислав Василев Станоев
- 13. Тодор Иванов Тодоров
- 14. Дилян Хуан-Мигел Санчес
- ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Етиен Херцел Леви
- 2. Веселин Георгиев Пейков
- 3. Вахан Петроси Кехеян
- 4. Драгомир Кирилов Модев
- 5. Никола Георгиев Радулов
- НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Мария Василева Капон
- 2. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА-ФИЛАДЕЛФЕВС
- 3. Аделина Аркадиева Банакиева-Иванова
- 4. Ани Ангелова Вакъвчиева
- 5. Славена Йорданова Килиджийска
- 6. Надка Бориславова Готева
- 7. Златин Жеков Войнов
- 8. Валентин Атанасов Туфекчийски
- 9. Венцислав Андонов Вълев
- Зелено движение
- 1. Тома Георгиев Белев
- 2. Даниела Стоянова Божинова
- 3. Иван Георгиев Велов
- 4. Вера Павлова Стаевска
- 5. Иван Калчев Калчев
- 6. Евгения Валентинова Мирчева-Георгиева
- 7. Стоян Владимиров Бешков
- 8. Стефан Бориславов Радев
- 9. Павел Павлов Антонов
- 10. Жана Иванова Иванова
- 11. Йонко Димитров Димитров
- 12. Симеон Арангелов Арангелов
- 13. Стоян Димитров Йотов
- 14. Иван Петров Андонов
- 15. Петко Димитров Цветков
- 16. Юлия Иванова Йорданова
- 17. Кристина Боянова Димитрова
- 18. Петър Димитров Нончев
- ЕДИНЕНИЕ
- 1. Иван Косев Манев
- 2. Галя Жечева Иванова
- 3. Иван Радков Зарков
- 4. Веселин Димитров Добрев
- 5. Галина Димитрова Неделкова
- 6. Нейко Петров Петров
- 7. Манол Миленов Миланов
- 8. Моника Господинова Господинова
- СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Петър Стефанов Москов
- 2. Никола Симеонов Янков
- 3. Цецка Георгиева Бачкова
- 4. Светослав Михайлов Живков
- 5. Росица Желязкова Рачева
- 6. Емил Ангелов Димитров
- 7. Николай Василев Тодоров
- 8. Борислав Бориславов Лисев
- 9. Ивайло Иванов Караньотов
- 10. Надя Иванова Дилова
- 11. Георги Веселинов Костов
- 12. Радослав Ефтимов Христов
- 13. Ангел Атанасов Георгиев
- 14. Анелия Петрова Партинова
- 15. Ангел Христов Илиев
- 16. Кристина Йорданова Сунгарска
- 17. Пеню Витанов Пенев
- 18. Веселин Петров Жеков
- 19. Стоян Петров Цветанов
- 20. Йорданка Димитрова Панайотова
- 21. Николай Стайков Хаджийски
- 22. Димитър Спириев Симеонов
- 23. Петко Илиев Събев
- 24. Ивета Филипова Борисова
- 25. Борис Вилхелм Точев
- 26. Захари Петров Петров
- ЛЕВИЦАТА!
- 1. Пламена Пламенова Заячка
- 2. Иван Димитров Янев
- 3. Атанас Христов Мангъров
- 4. Любомир Тодоров Халачев
- 5. Паскал Тодоров Желязков
- 6. Иван Георгиев Иванов
- 7. Калчо Танев Танев
- 8. Андрей Бойков Николов
- 9. Георги Ангелинов Марков
- 10. Мария Тодорова Тодорова
- 11. Савчо Славчев Танчев
- 12. Ангел Ангелов Коджаманов
- 13. Станимир Георгиев Маринов
- 14. Ива Ценова Галева
- 15. Николай Георгиев Спасов
- 16. Димитър Стилиянов Минков
- 17. Ерика Симеонова Симеонова
- 18. Николай Венков Наков
- 19. Иван Тодоров Крумов
- 20. Владислав Емилов Антонов
- 21. Ева Василева Мелкова-Манолева
- 22. Михаил Тодоров Михайлов
- 23. Владимир Карамфилов Асенов
- 24. Стилян Стоянов Ранджев
- 25. Анелия Владинкова Спасова
- 26. Мартин Мирчев Колешев
- БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Георги Страхилов Свиленски
- 2. Михаил Иванов Ставрев
- 3. Александър Григориев Колев
- 4. Владислав Тодоринов Пакеров
- 5. Иво Боянов Атанасов
- 6. Елена Тодорова Тиганева
- 7. Борис Цветков Цветков
- 8. Иван Георгиев Айолов
- 9. Бойчо Цветков Момчилов
- 10. Весела Илиева Василева
- 11. Димитър Стоянов Стоянов
- 12. Мариана Неделчова Божкова
- 13. Владимир Кирилов Манов
- 14. Симеон Петров Симеонов
- 15. Анатолий Христов Станкулов
- 16. Венелин Георгиев Михайлов
- 17. Лиляна Йорданова Йорданова
- 18. Марен Игнатов Москов
- 19. Красимир Борисов Криводолски
- 20. Валери Богданов Бонев
- 21. Христо Димитров Марашлиев
- СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Александър Михайлов Сивилов
- 2. Пламен Иванов Николов
- 3. Боян Борисов Киров
- 4. Йордан Йорданов Топалов
- 5. Симеон Цветанов Миланов
- 6. Борис Генадиев Панкин
- 7. Стефан Николов Дончев
- 8. Весела Добрева Цолова
- 9. Даниела Петрова Давидкова
- 10. Димитър Александров Димитров
- 11. Стефан Атанасов Куртев
- 12. Асен Стоянов Попов
- 13. Димитър Чавдаров Панайотов
- 14. Росица Пенчева Йорданова
- 15. Антон Антонов Кръстев
- 16. Кирил Венциславов Атанасов
- 17. Антонио Валентинов Николов
- 18. Светлозара Каменова Богдева
- 19. Лора Светославова Светославова
- 20. Веселин Иванов Дяков
- 21. Лиана Красимирова Николова
- 22. Яна Георгиева Рангелова
- 23. Красимир Костов Костов
- 24. Борислав Христимчов Борисов
- 25. Юлиан Стойков Малинов
- 26. Светослав Кирилов Велков
- КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Христо Любомиров Иванов
- 2. Лена Здравкова Бориславова
- 3. Петър Василев Кьосев
- 4. Йордан Ивов Терзийски
- 5. Стоян Александров Михалев
- 6. Росица Василева Пандова-Йовкова
- 7. Мартин Димитров Димитров
- 8. Вяра Методиева Тодева
- 9. Мирослава Петрова Петрова
- 10. Васил Христов Пандов
- 11. Филип Костов Илиев
- 12. Венелин Петров Радев
- 13. Таня Койчева Андреева
- 14. Емилия Кунчева Тончева
- 15. Мирослав Йорданов Мавров
- 16. Светлана Димова Петрова
- 17. Дончо Иванов Чернев
- 18. Иван Десимиров Кулин
- 19. Харалампи Харалампиев Аничкин
- 20. Ивета Кирилова Доганова
- 21. Жеко Георгиев Георгиев
- 22. Емил Иванов Едисонов
- 23. Кирил Методиев Радев
- 24. Тодор Николов Николов
- 25. Поля Стефанова Стоянова
- 26. Жени Любомирова Шиер
- ГЕРБ-СДС
- 1. Рая Назар Назарян
- 2. Христо Георгиев Гаджев
- 3. Тервел Николов Георгиев
- 4. Даниел Тихомиров Александров
- 5. Савина Йорданова Савова
- 6. Станислав Станиславов Петрунов
- 7. Валентин Иванов Радев
- 8. Георги Илиев Мешенлиев
- 9. Томи Младенов Николов
- 10. Ева Михайлова Митова
- 11. Ивайло Елков Цеков
- 12. Зоран Александров Рангелов
- 13. Антон Господинов Койчев
- 14. Борис Петров Петров
- 15. Анжела Иванова Димчева
- 16. Петър Константинов Митев
- 17. Мартин Албенов Атанасов
- 18. Десислава Наскова Митова
- 19. Георги Стоянов Владов
- 20. Николай Герчев Герчев
- 21. Себастиан Жан Таджер
- 22. Елизабет Стефанова Петрова
- 23. Радостина Валериева Белчева
- 24. Анжела Миткова Христова
- 25. Веселин Маринов Енчевски
- 26. Даниел Пламенов Пелов
- КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Румен Николов Георгиев
- 2. Спас Владимиров Спасов
- 3. Александър Димитров Паунов
- 4. Елен Иванова Янкова
- 5. Болеслав Марков Павлов
- 6. Донка Иванова Александрова-Бубняк
- 7. Калин Недев Еников
- 8. Анна Пламенова Димитрова
- 9. Пламен Йотов Братанов
- 10. Добриян Симеонов Малинов
- 11. Никола Стойчев Николов
- 12. Максим Александров Тополов
- 13. Любомир Петров Любомиров
- 14. Виктория Добромирова Добрева
- 16. Любомир Славов Георгиев
- 17. Донка Йотова Братанова
- 18. Ана Райчева Димчева
- 19. Тодор Атанасов Кънев
- 20. Людмил Александров Костадинов
- 21. Владимир Николов Жиянски
- 22. Румяна Георгиева Райнова
- 23. Йото Борисов Йотов
- 24. Веселин Митков Иванов
- 25. Веселин Димитров Панов
- 26. Валери Николов Маршалов