Столична община временно ще чисти "Люлин" и "Красно село" с камиони на завода за боклук, други нейни структури и фирмите, опериращи в съседните райони

269 Снимка: iStock by Getty Images

Столична община въвежда кризисна организация за сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село" от 5 октомври 2025 г. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Екипите на Общината и всички общински дружества са мобилизирани да гарантират, че неудобството за гражданите ще бъде минимално, а извозването на отпадъците - осигурено. Организацията влиза в сила за срок до 19 октомври или до второ нареждане. Кметовете на двата района са официално информирани този следобед и мобилизирани за съдействие.

Решението за предприемане на тази временна и извънредна мярка е принципно и е продиктувано от ангажимента на общината да защити публичния интерес, посочиха от Столична община.

Оттам уточниха, че договорът на частната фирма "Зауба", която е собственост на дружеството "Волф" на Румен Гайтански по прякор Вълка за сметопочистване на двата района изтича на 4 октомври. Единственият останал кандидат в обществената поръчка предложи цена, която е два пъти по-висока от разумната пазарна оценка, добавиха от администрацията.

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че ще направят всичко възможно и невъзможното дори, за да не плащат столичани такса смет, "обложена с данък корупция".

"Избрахме да предприемем временна и извънредна мярка чрез мобилизация на вътрешния ни ресурс, за да не позволим криза и изнудване," добави Терзиев.

Кризисната организация ще бъде осъществена с пълното мобилизиране на всички общински ресурси - хора и техника, обясниха от Столична община. Сметоизвозването ще се поеме основно от Столично предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) и други общински структури. За облекчаване на процеса, граничните улици и булеварди ще бъдат възложени на фирмите, опериращи в съседните райони, уточниха от Общината.

Кметът Терзиев разчита на пълна подкрепа и мобилизация от страна на районните администрации за поддържането на чистотата на кошчетата по спирките на градския транспорт. От Столична община призовават жителите на "Люлин" и "Красно село" за съдействие, дисциплина и мобилизация.

Подробна информация относно организацията на сметоизвозването, графици и инструкции за гражданите ще бъде публикувана на сайта и в каналите в социалните мрежи на Столична община и в каналите на районните администрации до 17:00 на 4 октомври (събота).

По-рано днес кметът каза, че предстои преломен момент - или всички ние ще се огънем и това ще стане новото нормално - да плащаме за всичко по много, защото някой просто е решил, че може да ни ограбва ежедневно, или ще се противопоставим.

В края на септември Васил Терзиев съобщи за натиск, саботажи и опити да се запази статуквото при обществените поръчки за сметопочистване в София преди отварянето на нови ценови оферти. В новите обществени поръчки са заложени ясни правила, строги санкции и по-високи изисквания за механизация и професионализъм. Този път гражданите няма да плащат цената на чужди грешки или некачествено изпълнение, допълни тогава кметът.

В средата на септември стана ясно, че камиони на една от фирмите, която участва в търга като кандидат именно за районите "Люлин" и "Красно село" са били подпалени по-рано през годината, а впоследствие тя се е отказала от участие в конкурса. Тогава депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев каза, че това е било с цел "сплашване", а единственият останал кандидат за сметоизването в двата района е консорциум, в който участва фирма, свързвана с Христофорос Аманатидис, известен с прякора Таки.

