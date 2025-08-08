За дейностите са избрани почивните дни на месец август, когато трафикът е по слаб

Започва текущ ремонт на участък от бул. "Ломско шосе" в района на моста на жп линията, съобщиха от Столичната община.

От 23:00 ч. днес започва изпълнението на строителни дейности на пътното платно на бул. "Ломско шосе" в участъка от ул. "107" до бензиностанция "Еко" (моста при жп линията в ж.к "Обеля"). Участъкът не е ремонтиран през последните години и е в лошо състояние. Целта е да се подобри пропускливостта и безопасността на съоръжението. По време на текущия ремонт пътната настилка на моста ще се фрезова и ще се асфалтира изцяло. За ремонтите дейности са избрани почивните дни на месец август, когато трафикът е по слаб с цел да не се затруднява движението през работните дни.

По време на ремонтите дейности от 23:00 часа днес до 23:59 часа на 10 август (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. "Ломско шосе" между ул. "107" и бензиностанция "Еко" при ул. "Васил Левски" (моста на жп линията в ж.к. "Обеля").

От 23:00 часа днес до 23:59 часа на 10 август автобусите от линии 30, 31 и 150 ще се движат по променени маршрути.

Автобусите от линии 30 и 31 ще се движат по действащите маршрути до кръстовището на ул. "Васил Левски" и платното към Северната скоростна тангента, наляво до пътния възел с Околовръстен път, наляво по Околовръстен път до бул. "Сливница" и до метростанция "Сливница" двупосочно. Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни спирки по маршрута.

Автобусите от линия 150 ще се движат по маршрута си до пътния възел на ул. "Васил Левски" и Околовръстен път, наляво по Околовръстен път до бул. "Сливница", бул. "Панчо Владигеров" и наляво по ул. "Акад. Дмитрий Лихачов" до кв. "Обеля" (крайна станция на автобусна линия 30) двупосочно. Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни спирки по маршрута.

Като обходни маршрути за вход и изход към София трябва да се използват трасетата между бул. "Рожен" и Северна скоростна тангента, както и Околовръстното и бул. "Сливница".

Временно се забранява влизането на пътни превозни средства в участък от локалното платно на бул. "Арсеналски". Във връзка със строително-монтажни дейности от 11 август до 24 август (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по локалното пътно платно на ул. "Арсеналски" между бул. "Черни връх" и ул. "Борис Пожаров".

