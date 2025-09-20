Веднага при получаване на сигнала за дейности свързани с жълтите павета Столичната община (СО) възложи проверка, като на място бе изпратен екип на Столичния инспекторат при СО и районната администрация. Това казаха за БТА от Столичната община във връзка с твърдението на съпредседателят на "Да, България!" Ивайло Мирчев, че "Ударна съботна бригада кърти жълтите павета, за да сложи антипаркинг колчета пред служебния вход на Народното събрание и никой да не може да блокира Пеевски".

Парламентът

Съставен е протокол, добавиха от общината. На място не са били представени документи от изпълнителите.

Проверката продължава, посочиха още от СО.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

По-рано Мирчев посочи, че жълтите павета се къртят на същото място, където по-рано тази седмица от "Продължаваме промяната" са паркирали автомобилите си, за да не може лидерът на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски да влезе през служебния вход на парламента.

Репортерска проверка на БНР показа, че на мястото са премахнати около 2 метра жълти павета, като работниците са обяснили, че има пропадане и теренът трябва да се заравни, а колчета няма да се поставят.

Жълтите павета са обявени за културна ценност. Те са преживели две световни войни, национални катастрофи, бурни обществени процеси, но през последните години претърпяха от серии неуспешни ремонти, свързани с пренареждането им.

Снимка: БТА

Тази година емблематичните павете претърпяха поредния ремонт, след като бе установено разместването им около ревизионна шахта, която се намира на площад "Кн. Александър I".  През 2024 г. част от тях пък бяха пренаредени след ремонта през 2023 г., заради неравности по пътя. Ремонтът се случи в близост до кръстовището между бул. "Цар Освободител" и ул. "6-ти септември".

ИЗБРАНО
"Тя е идеалната съпруга": Можеше ли принцеса Даяна да замени Мелания Лайф
"Тя е идеалната съпруга": Можеше ли принцеса Даяна да замени Мелания
11206
"Левски" и Лудогорец взеха по точка в здраво дерби с отменена дузпа Корнер
"Левски" и Лудогорец взеха по точка в здраво дерби с отменена дузпа
11865
Разходите за персонал в държавата достигат рекордни нива Бизнес
Разходите за персонал в държавата достигат рекордни нива
1561
Британското външно разузнаване ще набира шпиони в Русия през даркнет IT
Британското външно разузнаване ще набира шпиони в Русия през даркнет
665
"Пеперуда: Призив за дъжд" със Сребърна награда от конкурс за светлинно изкуство в Шанхай Impressio
"Пеперуда: Призив за дъжд" със Сребърна награда от конкурс за светлинно изкуство в Шанхай
868
Най-красивите малки градчета и селца в света: Европа заема първите 8 места (снимки) Trip
Най-красивите малки градчета и селца в света: Европа заема първите 8 места (снимки)
8564
Джулия Чайлд: "Обичах я толкова много, че се зарекох да я взема със себе си в гроба!" Вкусотии
Джулия Чайлд: "Обичах я толкова много, че се зарекох да я взема със себе си в гроба!"
2589