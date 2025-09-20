Съставен е протокол, на място не са били представени документи от изпълнителите

5214 Снимка: БТА

Веднага при получаване на сигнала за дейности свързани с жълтите павета Столичната община (СО) възложи проверка, като на място бе изпратен екип на Столичния инспекторат при СО и районната администрация. Това казаха за БТА от Столичната община във връзка с твърдението на съпредседателят на "Да, България!" Ивайло Мирчев, че "Ударна съботна бригада кърти жълтите павета, за да сложи антипаркинг колчета пред служебния вход на Народното събрание и никой да не може да блокира Пеевски".

Съставен е протокол, добавиха от общината. На място не са били представени документи от изпълнителите.

Проверката продължава, посочиха още от СО.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

По-рано Мирчев посочи, че жълтите павета се къртят на същото място, където по-рано тази седмица от "Продължаваме промяната" са паркирали автомобилите си, за да не може лидерът на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски да влезе през служебния вход на парламента.

Репортерска проверка на БНР показа, че на мястото са премахнати около 2 метра жълти павета, като работниците са обяснили, че има пропадане и теренът трябва да се заравни, а колчета няма да се поставят.

Жълтите павета са обявени за културна ценност. Те са преживели две световни войни, национални катастрофи, бурни обществени процеси, но през последните години претърпяха от серии неуспешни ремонти, свързани с пренареждането им.

Снимка: БТА

Тази година емблематичните павете претърпяха поредния ремонт, след като бе установено разместването им около ревизионна шахта, която се намира на площад "Кн. Александър I". През 2024 г. част от тях пък бяха пренаредени след ремонта през 2023 г., заради неравности по пътя. Ремонтът се случи в близост до кръстовището между бул. "Цар Освободител" и ул. "6-ти септември".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.