Започнахме реални действия по обезопасяване на парк "Врана", съобщи областният управител на София Стефан Арсов в профила си във Фейсбук.

Столична община

Той поясни, че след повече от два месеца чакане за разрешителни от Столична община - в условията на извънредност и необходимост от незабавни мерки - вече се извършва кастрене и премахване на опасните дървета.

Паркът е в занемарено и рисково състояние - десетки изсъхнали и нестабилни дървета, нарушена растителност и обширен терен, който изисква системна грижа. Това е първата и най-важна стъпка - да осигурим безопасността на пространството, преди да го отворим отново за хората, пише Арсов, като допълва, че София "заслужава парк, който е сигурен, жив и достъпен за всички."

През септември Стефан Арсов съобщи пред журналисти, че ако всичко е в рамките на нормалното, парк "Врана" може да бъде отворен до края на годината. По-рано тази година паркът официално премина под управлението на Областна администрация - София.

Той се стопанисваше от Столичната община от 2012 година. С Решение от 11.07.2023 г., влязло в сила, Върховният касационен съд потвърждава, че собственик на парк "Врана" е държавата.

ИЗБРАНО
bTV и Венета Райкова се разделят Лайф
bTV и Венета Райкова се разделят
17121
Медицинска сестра на Михаел Шумахер твърди, че е изнасилена в имението му Корнер
Медицинска сестра на Михаел Шумахер твърди, че е изнасилена в имението му
18806
Как Италия натрупа третите по големина златни резерви в света? Бизнес
Как Италия натрупа третите по големина златни резерви в света?
2607
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей IT
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей
2415
Археолози откриха изящен златен пръстен при разкопките на Трапезица Impressio
Археолози откриха изящен златен пръстен при разкопките на Трапезица
11793
Градовете на мълчанието: Как светът се справя с екстремните природни бедствия URBN
Градовете на мълчанието: Как светът се справя с екстремните природни бедствия
1383
Защо винаги трябва да носите тенис топка в ръчния си багаж? Trip
Защо винаги трябва да носите тенис топка в ръчния си багаж?
4874
Запечени патладжани със сирене и моцарела Вкусотии
Запечени патладжани със сирене и моцарела
1231
Кои зодии знаят как да намерят компрометираща информация? Zodiac
Кои зодии знаят как да намерят компрометираща информация?
632
САЩ може да се откажат от един от най-големите соларни паркове в света Времето
САЩ може да се откажат от един от най-големите соларни паркове в света
360