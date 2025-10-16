Паркът е в занемарено и рисково състояние - десетки изсъхнали и нестабилни дървета, нарушена растителност и обширен терен, който изисква системна грижа

102 Снимка: БТА

Започнахме реални действия по обезопасяване на парк "Врана", съобщи областният управител на София Стефан Арсов в профила си във Фейсбук.

Той поясни, че след повече от два месеца чакане за разрешителни от Столична община - в условията на извънредност и необходимост от незабавни мерки - вече се извършва кастрене и премахване на опасните дървета.

Паркът е в занемарено и рисково състояние - десетки изсъхнали и нестабилни дървета, нарушена растителност и обширен терен, който изисква системна грижа. Това е първата и най-важна стъпка - да осигурим безопасността на пространството, преди да го отворим отново за хората, пише Арсов, като допълва, че София "заслужава парк, който е сигурен, жив и достъпен за всички."

През септември Стефан Арсов съобщи пред журналисти, че ако всичко е в рамките на нормалното, парк "Врана" може да бъде отворен до края на годината. По-рано тази година паркът официално премина под управлението на Областна администрация - София.

Той се стопанисваше от Столичната община от 2012 година. С Решение от 11.07.2023 г., влязло в сила, Върховният касационен съд потвърждава, че собственик на парк "Врана" е държавата.

