Държавата пое управлението на парк "Вранa": 999 дървета са изсъхнали и опасни
Областният управител Стефан Арсов обещава входът за парка да бъде свободен за всички
Парк "Вранa" официално премина под управлението на Областната администрация в София. Това съобщи областният управител Стефан Арсов с публикация във фейсбук.
Столична община
"Това е дългоочаквана стъпка, която ще сложи край на годините на занемаряване и бездействие от страна на Столична община и ще позволи на това емблематично място да се развие така, както заслужава - в полза на всички граждани и гости на столицата", допълни той.
По думите му, в приемо-предавателния протокол от страна на Столична община са описани редица проблеми, натрупани през последните две години.
- Много лошо състояние на част от алеен асфалтов път, водещ до дворец Врана
- Счупена ограда от южната страна на парка заради ПТП-та през годините, както и липсваща такава от северната част на парка
- Неизползваем кладенец с неясен статус
- Компрометирано корито и стени на "Езеро с лилиите"
- Лошо състояние на ботанически видове с висока екологична и културна стойност
- 999 дървета са констатирани като опасни и изсъхнали от Лесозащитна станция - София
Липсват и технически данни за важни за парка елементи, като поливни системи, външен топлопровод и водопровод и алейно осветление.
Няма адекватни социални и културни инициативи в парк "Вранa", преустановен е и общественият транспорт до обекта, което ограничава достъпа на гражданите и гостите на столицата.
"Като областен управител, поемам ангажимент да превърнем парк "Вранa" в сигурно, красиво и вдъхновяващо място. Работим активно по културния календар на парка - концерти, изложби, фестивали и образователни инициативи, които ще оживят "Вранa" и ще го направят притегателен център за култура и отдих. И най-важното - входът ще бъде свободен за всички. Парк "Вранa" трябва да бъде достъпен, гостоприемен и жив - дом на спомени, радост и спокойствие", написа още Стефан Арсов.