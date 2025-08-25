Областният управител Стефан Арсов обещава входът за парка да бъде свободен за всички

4474 Снимка: Facebook/Стефан Арсов

Парк "Вранa" официално премина под управлението на Областната администрация в София. Това съобщи областният управител Стефан Арсов с публикация във фейсбук.

"Това е дългоочаквана стъпка, която ще сложи край на годините на занемаряване и бездействие от страна на Столична община и ще позволи на това емблематично място да се развие така, както заслужава - в полза на всички граждани и гости на столицата", допълни той.

По думите му, в приемо-предавателния протокол от страна на Столична община са описани редица проблеми, натрупани през последните две години.

Много лошо състояние на част от алеен асфалтов път, водещ до дворец Врана

Счупена ограда от южната страна на парка заради ПТП-та през годините, както и липсваща такава от северната част на парка

Неизползваем кладенец с неясен статус

Компрометирано корито и стени на "Езеро с лилиите"

Лошо състояние на ботанически видове с висока екологична и културна стойност

999 дървета са констатирани като опасни и изсъхнали от Лесозащитна станция - София

Липсват и технически данни за важни за парка елементи, като поливни системи, външен топлопровод и водопровод и алейно осветление.

Няма адекватни социални и културни инициативи в парк "Вранa", преустановен е и общественият транспорт до обекта, което ограничава достъпа на гражданите и гостите на столицата.

"Като областен управител, поемам ангажимент да превърнем парк "Вранa" в сигурно, красиво и вдъхновяващо място. Работим активно по културния календар на парка - концерти, изложби, фестивали и образователни инициативи, които ще оживят "Вранa" и ще го направят притегателен център за култура и отдих. И най-важното - входът ще бъде свободен за всички. Парк "Вранa" трябва да бъде достъпен, гостоприемен и жив - дом на спомени, радост и спокойствие", написа още Стефан Арсов.

