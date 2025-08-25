Парк "Вранa" официално премина под управлението на Областната администрация в София. Това съобщи областният управител Стефан Арсов с публикация във фейсбук.

Столична община

"Това е дългоочаквана стъпка, която ще сложи край на годините на занемаряване и бездействие от страна на Столична община и ще позволи на това емблематично място да се развие така, както заслужава - в полза на всички граждани и гости на столицата", допълни той.

По думите му, в приемо-предавателния протокол от страна на Столична община са описани редица проблеми, натрупани през последните две години.

  • Много лошо състояние на част от алеен асфалтов път, водещ до дворец Врана
  • Счупена ограда от южната страна на парка заради ПТП-та през годините, както и липсваща такава от северната част на парка
  • Неизползваем кладенец с неясен статус
  • Компрометирано корито и стени на "Езеро с лилиите"
  • Лошо състояние на ботанически видове с висока екологична и културна стойност
  • 999 дървета са констатирани като опасни и изсъхнали от Лесозащитна станция - София

Липсват и технически данни за важни за парка елементи, като поливни системи, външен топлопровод и водопровод и алейно осветление.

Сакскобургготски: Парк "Врана" загива, стотици сухи дървета застрашават човешки животи
Виж още Сакскобургготски: Парк "Врана" загива, стотици сухи дървета застрашават човешки животи

Няма адекватни социални и културни инициативи в парк "Вранa", преустановен е и общественият транспорт до обекта, което ограничава достъпа на гражданите и гостите на столицата.

"Като областен управител, поемам ангажимент да превърнем парк "Вранa" в сигурно, красиво и вдъхновяващо място. Работим активно по културния календар на парка - концерти, изложби, фестивали и образователни инициативи, които ще оживят "Вранa" и ще го направят притегателен център за култура и отдих. И най-важното - входът ще бъде свободен за всички. Парк "Вранa" трябва да бъде достъпен, гостоприемен и жив - дом на спомени, радост и спокойствие", написа още Стефан Арсов.

ИЗБРАНО
Кейт Мидълтън изненада с нова прическа по време на семейно събиране Лайф
Кейт Мидълтън изненада с нова прическа по време на семейно събиране
5065
Агонията на ЦСКА продължава: Отборът-съименник сипа още сол в раната Корнер
Агонията на ЦСКА продължава: Отборът-съименник сипа още сол в раната
6582
Държавният дълг на Украйна достигна почти 100% от БВП Бизнес
Държавният дълг на Украйна достигна почти 100% от БВП
1958
Проблем с наземните системи отложи тестовия полет на мегаракетата "Старшип" IT
Проблем с наземните системи отложи тестовия полет на мегаракетата "Старшип"
2030
Той беше Шварценегер и Сталоун. Но не ги харесваше Impressio
Той беше Шварценегер и Сталоун. Но не ги харесваше
6329
7 странни и забавни неща, които да видите във Виена Trip
7 странни и забавни неща, които да видите във Виена
2539
Без месо: Пълнени камби по турски Вкусотии
Без месо: Пълнени камби по турски
1669
Кои зодиакални знаци чувстват вина всеки път, когато избират себе си пред другите? Zodiac
Кои зодиакални знаци чувстват вина всеки път, когато избират себе си пред другите?
1020