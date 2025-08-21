На 22 август (петък) 2025 г. във връзка с изместване на уличен водопровод на бул. "Александър Малинов", ж.к. "Младост" 4 се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 21:30 часа на клиентите на "Софийска вода" в района на:

бул. "Александър Малинов" от ул. "Божан Ангелов" до ул. "Самара" (локално платно).

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа "Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: бул. "Александър Малинов" кръстовището с ул. "Божан Ангелов" (локално платно).

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на "Софийска вода" АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

"Софийска вода" АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!

Интернет сайтът на дружеството (www.sofiyskavoda.bg) дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез СМС.

