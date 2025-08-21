„Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в част от ж.к. „Младост“ 4
На 22 август (петък) 2025 г. във връзка с изместване на уличен водопровод на бул. "Александър Малинов", ж.к. "Младост" 4 се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 21:30 часа на клиентите на "Софийска вода" в района на:
бул. "Александър Малинов" от ул. "Божан Ангелов" до ул. "Самара" (локално платно).
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа "Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: бул. "Александър Малинов" кръстовището с ул. "Божан Ангелов" (локално платно).
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на "Софийска вода" АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.
"Софийска вода" АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!
Интернет сайтът на дружеството (www.sofiyskavoda.bg) дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез СМС.
НАЙ
Пътничка загина, след като холандски бус не спря на знак "Стоп" и помете кола край Исперих (снимки)
Морето изхвърли 25 обезглавени бебета делфини на Кара дере
Екшън край влака в Пясъчево: Кражба, изстрели, гонка с каруца, катастрофа и бити полицаи
София прегрява: Центърът с 6°C по-горещ от периферията
Театър и невроза: Изводите от срещата във Вашингтон не са свързани с войната, а с Европа
Екшън край влака в Пясъчево: Кражба, изстрели, гонка с каруца, катастрофа и бити полицаи
Театър и невроза: Изводите от срещата във Вашингтон не са свързани с войната, а с Европа
Оскверниха с пречупени кръстове и расистки призиви Братската могила в София (снимки)
Лавров: Обсъждания за гаранции за сигурността на Украйна без Русия е утопия, път за никъде
Морето изхвърли 25 обезглавени бебета делфини на Кара дере