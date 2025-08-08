419

Лек автомобил БМВ катастрофира край Музея на мечката на Витоша в посока Златните мостове в петък вечерта.

Колата е излязла от пътя и се е спряла в дърво. При удара са се отворили въздушните възглавници на автомобила.

Не е ясно как точно шофьоръте успял да "паркира" в тази позиция в храстите.

Снимките от инцидента предизвикаха вълна от шегаджийски коментари:

- "Всеки паркира където си иска... не може така, безплатно няма никъде";

- "Помните ли "Кацнал на едно дърво";

- "Ще свива гнездо...";

- "Паркиране .Зелена зона";

- "Искал е да види мечките отблизо без да слиза от мощния БАВАРЕЦ ЕМ ЕМ ЕМ ПЕРФОРМАНС".

Преди седмица друг кадър на кола, навлязла в насрещното движение и ударена отзад на бул. "Цар Борис III" при кръстовището с Горнобански път предизвика също вълна от коментари,, че само в София го има да те ударят отзад, когато караш в насрещното..

"Не е смешно, защото много хора се объркват тук", написа жена. Друга ѝ отговори, че е доста смешно, защото кръстовището е "направено по шопски стандарт", но все пак има знаци, табели и маркировка - все неща, които не трябва да се игнорират.

През юли пък трамвай изтегли закъсала кола на релсите.

Жандармерия на пътя

Общо 343 нарушения на Закона за движението по пътищата са констатирани от патрулите на Дирекция "Жандармерия" за времето от 2 до 8 август, съобщиха от дирекцията.

Има установени два случая на шофиране след употреба на алкохол. Водач е бил проверен вчера сутринта в ловешкото село Дерманци, като с тест с техническо средство е установено, че управлява след употреба на алкохол от 2,21 на 1000 в издишания въздух. Другият случай на констатирана употреба на алкохол е от 2 август в кърджалиското село Мургово, тогава техническото средство, с което е тестван водачът, е показало 1,19 на 1000.

При проверките на патрулите на "Жандармерия" са установени и шестима водачи без шофьорска книжка. Има констатирани 114 случая на управление на моторно превозно средство (МПС) без годишен технически преглед или задължителна застраховка "Гражданска отговорност". При проверките са връчени и 615 електронни фиша и наказателни документи.

По данни на МВР от началото на месеца катастрофите с ранени и загинали са 167, като девет са загинали, а 210 - ранени. От началото на годината в страната са станали 3947 катастрофи с 248 загинали и 4926 ранени.

