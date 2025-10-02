Служители на СДВР задържаха 47-годишен мъж с над килограм фентанил в столичния квартал "Бояна", съобщиха от МВР.

На 29 септември служители на Шесто районно управление са спрели за проверка лек автомобил. На задната седалка били намерени два пакета, съдържащи кафяво вещество, и мобилен телефон. 47-годишният мъж, шофирал автомобила, бил задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа.

От направената експертната справка е установено, че иззетият наркотик е фентанил с общо тегло над един килограм.

Столичен криминалист: Често уж чист кокаин съдържа примеси от изключително опасния фентанил
Материалите са докладвани на Софийската градска прокуратура. На мъжа е повдигнато обвинение и с прокурорско постановление мярката му за неотклонение "задържане под стража" е удължена за срок до 72 часа. Действията по разследването продължават, се посочва на сайта на МВР.

През септември седем души бяха задържани след акция на ГДБОП в София и Перник, при която бяха разбити пет наркооранжерии.

