3 957 Снимка: Фейсбук групата "Пътна обстановка и трафик информация - София", Александър Александров
Километрично задръстване се образува на Околовръстния път на София от Горубляне до Ринг мол заради катастрофа, съобщи потребител във фейсбук групата "Пътна обстановка и трафик информация - София".
"Току що се удариха още двама на излизане от Младост", съобщава потребителят на фейсбук групата Александър Александров.
Ако може, избягвайте минаването оттам следващия час, предупреждава той и публикува снимки от задръстването.