Километрично задръстване се образува на Околовръстния път на София от Горубляне до Ринг мол заради катастрофа, съобщи потребител във фейсбук групата "Пътна обстановка и трафик информация - София".

"Току що се удариха още двама на излизане от Младост", съобщава  потребителят на фейсбук групата Александър Александров.

Ако може, избягвайте минаването оттам следващия час, предупреждава той и публикува снимки от задръстването.

Снимка: Фейсбук група Пътна Обстановка, Бургаска Област камери на кат зелло канал онлайн

Снимка: Фейсбук група Пътна Обстановка, Бургаска Област камери на кат зелло канал онлайн