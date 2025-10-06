Спецакция в над 10 големи търговски обекти в петък и събота

392 Снимка: БТА

При акция на столичната полиция в Студентски град петък и събота през нощта са установени 32 непълнолетни без придружител, съобщиха от МВР. Родителите ще бъдат санкционирани с актове за административно нарушение по Закона за закрила на детето.

Акцията е проведена от 22:00 до 04:00 ч. на 4 и 5 октомври в кварталите "Студентски град" и "Младост" с участието на служители на икономическа и криминална полиция на Седмо РУ и техни колеги от Столичната дирекция на вътрешните работи.

В проверките са участвали и представители на НАП, Столична регионална здравна инспекция и Областна дирекция по безопасност на храните. Обект на инспекцията бяха над 10 големи търговски обекти - ресторанти и нощни заведения. Съвместните проверки на контролните органи са в ход на територията на цялата столица.

При акцията са иззети над 30 флакона с райски газ, компетентните институции са съставили осем акта на длъжностни лица в три заведения за различни нарушения, установени при проверките - за съхраняване на храни с изтекъл срок на годност, за неиздаване на фискален бон и др.

Пред нощен клуб в Студентски град служителите на реда извършили проверка на микробус, в който установили трима пълнолетни мъже, които "дишали" райски газ. Оттам били иззети и два флакона по 2 кг, съдържащи райски газ. В непосредствена близост е проверен и паркиран автомобил, в който имало двама мъже като в колата били открити 29 флакона райски газ с различна разфасовка. По двата случая се води преписка.

Преди месец във връзка с началото на учебната година МВР предприе действия по места в страната за операции в питейни и увеселителни заведения, с цел недопускане присъствието на малолетни и непълнолетни в тях, както и продажбата на алкохол и тютюневи изделия на деца.

