6-годишно момиче е в болница след скандал между бащи в Софийско, съобщиха от МВР-София.
На 3 септември вечерта е подаден сигнал, че при конфликт в село Злокучене е пострадало дете.
След скандал между бащите на две деца единият от тях е ударил шамар на дъщерята на другия, при което тя е паднала на асфалта и си е ударила главата.
6-годишното момиче е настанено в столична болница с комоцио, допълват от полицията.
Извършителят е задържан.
Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.