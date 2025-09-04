6-годишно момиче е в болница след скандал между бащи в Софийско, съобщиха от МВР-София.

На 3 септември вечерта е подаден сигнал, че при конфликт в село Злокучене е пострадало дете.

След скандал между бащите на две деца единият от тях е ударил шамар на дъщерята на другия, при което тя е паднала на асфалта и си е ударила главата.

6-годишното момиче е настанено в столична болница с комоцио, допълват от полицията.

Извършителят е задържан.

Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата. 

