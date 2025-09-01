Общо 535 местни такси и цени на услуги поскъпват от днес, 1 септември. Решението е прието от Столичния общински съвет на заседанието на 24 юли 2025 г., съобщи БНР.

Столична община

Сред услугите, които ще увеличат двойно цената си, са редица технически, извършвани от Направление архитектура и градоустройство; влизат в сила нови ценоразписи за издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация, за промяна на предназначението и др.

Според новите цени удостоверение за въвеждане в експлоатация на жилищни сгради със средно застрояване вече ще е 1489.5 лв. на обект, при 750 лв. до момента.

Въвеждането в експлоатация на преместваеми и рекламни елементи по индивидуален проект ще е 595 лв. на обект и др. при до 300 лв. досега.

Двойно поскъпват и гробните места, както със срок, така и за вечни времена (тя става 1140 лв. при 570 лв. такса досега.

Двойно скачат сумите за гробни места в София
Много от административните такси за масово ползвани услуги също вдигат двойно стойността си. Издаването на удостоверение за наследници и за семейно положение вече ще струва 10 вместо 5 лв., удостоверенията за данъчна оценка ще струват 34 вместо 17 лв., а от 6 на 12 лв. се вдига цената за удостоверение за наличие на задължения.

