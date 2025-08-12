Повечето младежи се насочват към изучаването на чистото програмиране, което обаче напоследък все повече е изместено от изкуствения интелект

Инженери по автоматизация с повече креативност, които да отговарят за програмиране на роботи и контролери, електроинженери и машинни инженери са основните висококвалифицирани кадри, от които има нужда "Сивико" ООД. Това заяви управителят на дружеството Светослав Василев пред БТА.

Той добави, че повечето младежи се насочват към изучаването на чистото програмиране, което обаче напоследък все повече е изместено от изкуствения интелект.

"На нас са ни необходими инженери на високо ниво. Ние създаваме теми, т.е. работещи прототипи. Изисква се голяма доза креативност, въображение, неща, които са много рядко срещани без значение, дали в България или в чужбина", каза още Василев.

Той отбеляза, че голяма част от документацията в тази област е на английски език. Освен това и самото програмиране е на английски език, така че този език е много важен в тази специалност.

"Сивико" ООД е инженерна хардуерна и софтуерна компания, чиято основна цел е да предостави възможност на индустрията да бъде по-продуктивна и по-ефективна чрез индустриални инженерни и софтуерни решения. Основният фокус е върху интегрирането на индустриални роботи и индустриални системи за контрол. Има офис и производствена база в Русе и офис в София, България.

"Индустриалната автоматизация е доста консервативна, спрямо другите сектори и изкуствения интелект не влияе толкова много. Една от причините е, че ние управляваме физически. Надежността е на много високо ниво. Не може да се разчита на една система, която не можеш да знаеш какво решение ще вземе. Все пак изкуственият интелект има приложение в разпознаването на обекти, генериране на кодове др. подобни. Това е допълнителен инструмент, който може да се използва", каза още Василев.

Той добави, че фирмата му на практика цели да сформира екип от 15 до 20 висококвалифицирани инженери, които да проектират, сглобяват и пускат в експлоатация самите машини.

"Не наблягаме на бройката, а на качеството. Затова и заплащането при нас е в пъти над средното за областта. Това ни дава гъвкавост, понеже не правим стандартни неща. По този начин целият екип участва в процеса", коментира още Светослав Василев.

Той добави, че фирмата организира редовно възможности за стажове на студенти и ученици, както и за вътрешнофирмени обучения за служителите си.

"Работим добре с Русенския университет "Ангел Кънчев", Русенската търговско - индустриална камара. Организираме опознавателни посещения на студенти в нашата фирма", добави Василев.

