За последните 3 месеца в Бюрото по труда във Варна са обявени общо 783 свободни позиции

191 Снимка: iStock by Getty Images

Инженери, счетоводители и медицински сестри са сред най-търсените кадри във Варна, съобщиха за БТА от дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) в крайморския град. През последните няколко месеца са обявени свободни места и за юрисконсулт, старши и главни експерти и инспектори, агрономи. В Бюрото по труда работодатели са заявили, че търсят ръководител на проект и ръководител на отдел "Човешки ресурси". Обявено е дори място за директор на предприятие.

Най-много свободни места - над 250, има за учители. Търсят се педагози по общообразователни предмети, музика, изобразително изкуство, физическо възпитание. В сферата на образованието има свободни работни места и за логопеди, психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и помощник директори.

През последните 3 месеца - май-юли 2025 г., в Бюрото по труда във Варна са обявени общо 783 свободни позиции. През първите пет дни на август заявените работни места са 45. Обявите най-често са в сферата на образованието, хотелиерството, търговията, ресторантьорството, управлението на държавата на централно и местно равнище.

Средномесечно равнището на регистрираната безработица в ДБТ - Варна за първите шест месеца на тази година е 2,40 процента. В сравнение с миналата 2024 г. показателят е почти идентичен, като тогава е бил 2.34 на сто.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 хил. жители.

