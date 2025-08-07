Инженери, счетоводители и медицински сестри са сред най-търсените кадри във Варна, съобщиха за БТА от дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) в крайморския град. През последните няколко месеца са обявени свободни места и за юрисконсулт, старши и главни експерти и инспектори, агрономи. В Бюрото по труда работодатели са заявили, че търсят ръководител на проект и ръководител на отдел "Човешки ресурси". Обявено е дори място за директор на предприятие.

Най-много свободни места - над 250, има за учители. Търсят се педагози по общообразователни предмети, музика, изобразително изкуство, физическо възпитание. В сферата на образованието има свободни работни места и за логопеди, психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и помощник директори.

През последните 3 месеца - май-юли 2025 г., в Бюрото по труда във Варна са обявени общо 783 свободни позиции. През първите пет дни на август заявените работни места са 45. Обявите най-често са в сферата на образованието, хотелиерството, търговията, ресторантьорството, управлението на държавата на централно и местно равнище.

Средномесечно равнището на регистрираната безработица в ДБТ - Варна за първите шест месеца на тази година е 2,40 процента. В сравнение с миналата 2024 г. показателят е почти идентичен, като тогава е бил 2.34 на сто.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 хил. жители.

ИЗБРАНО
Дъщерята на Джони Деп разцелува страстно приятелката си Лайф
Дъщерята на Джони Деп разцелува страстно приятелката си
23414
Тежък първи рунд за Лудогорец срещу Ференцварош, но след 0:0 шансовете остават равни Корнер
Тежък първи рунд за Лудогорец срещу Ференцварош, но след 0:0 шансовете остават равни
12927
Еврото идва: Какво да правим с левовете в брой? Пълно ръководство Бизнес
Еврото идва: Какво да правим с левовете в брой? Пълно ръководство
13726
Как би изглеждал светът без бомбардировките над Хирошима и Нагасаки IT
Как би изглеждал светът без бомбардировките над Хирошима и Нагасаки
12187
Напусна ни поетът, философ и литературен критик Кръстьо Раленков Impressio
Напусна ни поетът, философ и литературен критик Кръстьо Раленков
5945
Флорида на Европа: Как Гърция дръпна напред Trip
Флорида на Европа: Как Гърция дръпна напред
2915
Къпините - черните перли на късното лято Вкусотии
Къпините - черните перли на късното лято
514
Съвместимост с Дева: Най-лоши и най-добри партньори за брак Zodiac
Съвместимост с Дева: Най-лоши и най-добри партньори за брак
1221
Северните елени във Финландия стават жертва на горещините Времето
Северните елени във Финландия стават жертва на горещините
478