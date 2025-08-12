Ремонтират Съдебната палата в Русе
Възможно е да възникне временно неудобство, свързано с ограничен достъп до определени зони или повишен шум
В сградата на Съдебната палата в Русе се извършват планови ремонтни дейности, съобщиха от Окръжен съд-Русе.
По обществена поръчка се извършва премахване на компрометирана мазилка, измазване, шпакловане и боядисване на стени и тавани в коридори и зали в сградата на Съдебната палата
Ръководството на институцията се извинява за причиненото неудобство