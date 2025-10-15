Обраха чейндж бюро в Русе, съобщиха от полицията в крайдунавския град.

Обектът се намира на бул. "Тутракан".

90 000 лева откраднати от чейндж бюрото в Пазарджик
Виж още 90 000 лева откраднати от чейндж бюрото в Пазарджик

По данни на служител, неизвестен мъж, говорещ английски, е посетил бюрото с цел обмяна на валута. 

Под претекст, че търси конкретна банкнота от 200 евро със сериен номер за колекционерски цели, той е успял да отвлече вниманието на касиера и два часа след напускането му, служителят е установил липса на 38 броя банкноти от по 200 евро.

По случая се води разследване.

ИЗБРАНО
Стройните крака на Ейми Шумър подлудиха феновете й Лайф
Стройните крака на Ейми Шумър подлудиха феновете й
12523
Всичко в Испания се разви очаквано: Тотално надиграване и нов разгром за България Корнер
Всичко в Испания се разви очаквано: Тотално надиграване и нов разгром за България
20466
"Купувайте земя, вече не я произвеждат": Тих джакпот или минно поле за наивници? Бизнес
"Купувайте земя, вече не я произвеждат": Тих джакпот или минно поле за наивници?
13289
А1 подкрепя дигиталната трансформация на общинските администрации IT
А1 подкрепя дигиталната трансформация на общинските администрации
5532
Юлиан Вергов "взриви" Неапол с импровизация от новата пиеса на Яна Борисова - "Наполетано" Impressio
Юлиан Вергов "взриви" Неапол с импровизация от новата пиеса на Яна Борисова - "Наполетано"
2050
Градовете на мълчанието: Как светът се справя с екстремните природни бедствия URBN
Градовете на мълчанието: Как светът се справя с екстремните природни бедствия
736
2500 евро на кв. м., но българите продължават да купуват имоти в Северна Гърция Trip
2500 евро на кв. м., но българите продължават да купуват имоти в Северна Гърция
4475
Бързо телешко с къри и чушки Вкусотии
Бързо телешко с къри и чушки
308
Най-щастливата карта Таро, която ще ви каже как да хванете късмета си Zodiac
Най-щастливата карта Таро, която ще ви каже как да хванете късмета си
509
Учени: Планетата е пресякла първата точка на пречупване Времето
Учени: Планетата е пресякла първата точка на пречупване
694