Обраха чейндж бюро в Русе
Под претекст, че търси конкретна банкнота за колекционерски цели, мъжът е успял да отвлече вниманието на касиера и откраднал 38 банкноти от по 200 евро
Обраха чейндж бюро в Русе, съобщиха от полицията в крайдунавския град.
Обектът се намира на бул. "Тутракан".
По данни на служител, неизвестен мъж, говорещ английски, е посетил бюрото с цел обмяна на валута.
Под претекст, че търси конкретна банкнота от 200 евро със сериен номер за колекционерски цели, той е успял да отвлече вниманието на касиера и два часа след напускането му, служителят е установил липса на 38 броя банкноти от по 200 евро.
По случая се води разследване.