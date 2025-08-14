Общинският съвет в крайдунавския град каза "стоп" на употребата на спиртни напитки по всяко време от денонощието

121 Снимка: AP/БТА

Областният управител на Русе Драгомир Драганов е оспорил пред Административния съд забраната за употреба на алкохол на открито, приета от Общинския съвет в града, съобщиха от областната управа в Русе.

Общинският съвет в крайдунавския град забрани употребата на алкохолни напитки по всяко време от денонощието на открито. Предложението бе прието на състоялото се в края на миналия месец заседание, припомня БТА.

"Възражението на Драганов е продиктувано най-вече от това, че Общинският съвет не е компетентен да урежда въпрос, уреден от нормативен акт от по-висока степен", пише в съобщението на областната управа.

Според Драганов, за да бъде валидна такава забрана, тя трябва да произтича от закон или законът да дава изрично правомощие на Общинския съвет да уреди това отношение. "Нито един закон или друг акт от по-висока степен не упълномощава Общинския съвет да разполага с правомощия да налага забрани и санкции за този вид действие", посочва Драганов. Според него въведената забрана за употреба на алкохолни напитки на обществени места не намира своята законова опора.

Областният управител възразява и срещу частта в наредбата, в която се създава нова забрана за употреба на наркотични вещества на открито, защото законът напълно забранява това - без значение дали е на открито или не.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.