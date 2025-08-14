Областният управител на Русе Драгомир Драганов е оспорил пред Административния съд забраната за употреба на алкохол на открито, приета от Общинския съвет в града, съобщиха от областната управа в Русе.

Общинският съвет в крайдунавския град забрани употребата на алкохолни напитки по всяко време от денонощието на открито. Предложението бе прието на състоялото се в края на миналия месец заседание, припомня БТА.

Общинарите в Русе забраниха пиенето на алкохол на открито, глоба от 200 до 500 лв. за нарушителите
Виж още Общинарите в Русе забраниха пиенето на алкохол на открито, глоба от 200 до 500 лв. за нарушителите

"Възражението на Драганов е продиктувано най-вече от това, че Общинският съвет не е компетентен да урежда въпрос, уреден от нормативен акт от по-висока степен", пише в съобщението на областната управа.

Според Драганов, за да бъде валидна такава забрана, тя трябва да произтича от закон или законът да дава изрично правомощие на Общинския съвет да уреди това отношение. "Нито един закон или друг акт от по-висока степен не упълномощава Общинския съвет да разполага с правомощия да налага забрани и санкции за този вид действие", посочва Драганов. Според него въведената забрана за употреба на алкохолни напитки на обществени места не намира своята законова опора.

Областният управител възразява и срещу частта в наредбата, в която се създава нова забрана за употреба на наркотични вещества на открито, защото законът напълно забранява това - без значение дали е на открито или не.

ИЗБРАНО
Бесте Сабри се сгоди за бившия зет на Христо Стоичков Лайф
Бесте Сабри се сгоди за бившия зет на Христо Стоичков
30317
Световната №1 се отказа от милион долара, за да остане лоялна на Гришо Корнер
Световната №1 се отказа от милион долара, за да остане лоялна на Гришо
20056
Защо първият бюджет на България е във франкове и как левът е избран за национална валута Бизнес
Защо първият бюджет на България е във франкове и как левът е избран за национална валута
3954
Русия готви тест на "непобедимата" нова ракета с ядрен двигател "Буревестник" IT
Русия готви тест на "непобедимата" нова ракета с ядрен двигател "Буревестник"
13481
Злато от Калиакра: Археолози откриха монети на константинополски императори Impressio
Злато от Калиакра: Археолози откриха монети на константинополски императори
3491
Затварят легендарната гара "Сиркеджи“ – последната спирка на Ориент експрес в Истанбул (снимки/видео) Trip
Затварят легендарната гара "Сиркеджи“ – последната спирка на Ориент експрес в Истанбул (снимки/виде...
4072
Само за 10 минути: Доматена салата по ориенталски Вкусотии
Само за 10 минути: Доматена салата по ориенталски
2324
Кои зодиакални знаци ще се радват на късмета си преди края на август? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще се радват на късмета си преди края на август?
1370