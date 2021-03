1318

Кои са актуалните стратегии и препоръки в профилактиката и лечението за справяне с инфекциите на горните дихателни пътища, за да не се стига до сложни усложнения?

Инфекциите на горните дихателни пътища се срещат често не само при децата, но и при възрастните. По време на грипна епидемия на тях се дължи близо 50% от временната нетрудоспособност на населението.

В тази пандемична обстановка много говорим за COVID и не толкова за други вирусни заболявания, които продължават също да са около нас.

Кои са разликите между настинка и грип? Как да подпомогнем на организма да се предпази от вируси? Кои са актуалните стратегии и препоръки в профилактиката и лечението за справяне с инфекциите на горните дихателни пътища, за да не се стига до сложни усложнения?

Гост на д-р Неделя Щонова е доц. д-р Александър Райнов, специалист по оториноларингология и ръководи отделението по УНГ в катедрата по хирургични болести на Университетска болница "Лозенец" към Медицински факултет на Софийски Университет "Св. Климент Охридски".

Двамата обсъдиха и бариерните средства за профилактиката на вирусните заболявания. В този контекст коментираха и иновативния спрей "ВируПротект", с който има проведени множество in vivo (с хора, пациенти) и in vitro (в лабораторни условия без хора) проучвания с доказана ефикасност в борбата с вирусите, причиняващи инфекции на горни дихателни пътища.

Доц. Райнов подчерта факта, че с този спрей е реализирано и проучване срещу SARS CoV2 в in vitro условия с отлични резултати още през септември 2020 година. УНГ специалистът уточни, че в допълнение на in vitro проучването за ефикасност срещу SARS CoV-2 вируса, има правени и множество in vivo проучвания (проведени с хора), които доказват висока ефикасност на продукта при вирусна инфекция на горните дихателни пътища предизвикана от риновирус.