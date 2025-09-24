0 Снимка: БТА

За подмяна на остаряла ВиК-инфраструктура са необходими 3,7 милиарда лева, и то само за неотложните и спешни действия. В същото време едва 25% от подадените общински проекти за финансиране от държавата са за водно-канализационната мрежа.

Това констатира на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът Атанас Зафиров, който е председател на Националния борд по водите. Той направи обобщението след първото заседание на водния борд. В него участват още двама министри на БСП - на регионалното развитие Иван Иванов и на околната среда и водите Манол Генов.

"Общото ми впечатление от проведеното заседание е, че посоката на предприетите оперативни действия е правилна, но, за съжаление, темпото е недостатъчно задоволително. На базата на получените доклади е видно, че темповете на амортизация на водопреносната мрежа в последните години изпреварват в пъти темповете, с които тя се подменя", коментира Зафиров.

По думите му има цели области, които са лишени от европейско финансиране, само защото там не са консолидирали ВиК-дружествата.

На заседанието на водния борд участниците в него са обсъдили възможности ББР да се включи във финансирането на проектите, банката е и част от ръководството на борда, каза Зафиров. Той посочи, че до края на 2025 г. е планирано финансиране за ВиК-сектора в размер на 1,1 милиарда лева.

Вицепремиерът припомни, че новосформираният Национален борд по водите ще се събира на заседание два пъти в месеца, а веднъж самият Зафиров ще докладва докъде са стигнали пред депутатите в пленарната зала.

Министерският съвет създаде Национален борд по водите след решение на Народното събрание относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в страната.

Първоначалната идея за борда беше на "ДПС - Ново начало" във връзка с водните режими и кризата с безводието. А в края на миналата седмица лидерът на партията Делян Пеевски поиска отчет от правителството и на следващия ден премиерът Росен Желязков му докладва писмено за свършеното по водната криза.

Целта на борда е да се координират действията за преодоляване на водната криза през тази година, както и усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи, а междувременно Плевен и Ловеч са на воден режим, а освен хората от градовете, от безводие страдат и жителите на редица населени места. Засегнати от липса на вода са около 400 000 български граждани.

