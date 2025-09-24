Кабинетът "Желязков"

За подмяна на остаряла ВиК-инфраструктура са необходими 3,7 милиарда лева, и то само за неотложните и спешни действия. В същото време едва 25% от подадените общински проекти за финансиране от държавата са за водно-канализационната мрежа.

Това констатира на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът Атанас Зафиров, който е председател на Националния борд по водите. Той направи обобщението след първото заседание на водния борд. В него участват още двама министри на БСП - на регионалното развитие Иван Иванов и на околната среда и водите Манол Генов. 

"Общото ми впечатление от проведеното заседание е, че посоката на предприетите оперативни действия е правилна, но, за съжаление, темпото е недостатъчно задоволително. На базата на получените доклади е видно, че темповете на амортизация на водопреносната мрежа в последните години изпреварват в пъти темповете, с които тя се подменя", коментира Зафиров.

По думите му има цели области, които са лишени от европейско финансиране, само защото там не са консолидирали ВиК-дружествата.

На заседанието на водния борд участниците в него са обсъдили възможности ББР да се включи във финансирането на проектите, банката е и част от ръководството на борда, каза Зафиров. Той посочи, че до края на 2025 г. е планирано финансиране за ВиК-сектора в размер на 1,1 милиарда лева.

Национален борд по водите ще пълни сухите чешми на над четвърт милион българи
Вицепремиерът припомни, че новосформираният Национален борд по водите ще се събира на заседание два пъти в месеца, а веднъж самият Зафиров ще докладва докъде са стигнали пред депутатите в пленарната зала.

Министерският съвет създаде Национален борд по водите след решение на Народното събрание относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в страната.

Първоначалната идея за борда беше на "ДПС - Ново начало" във връзка с водните режими и кризата с безводието. А в края на миналата седмица лидерът на партията Делян Пеевски поиска отчет от правителството и на следващия ден премиерът Росен Желязков му докладва писмено за свършеното по водната криза.

Целта на борда е да се координират действията за преодоляване на водната криза през тази година, както и усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи, а междувременно Плевен и Ловеч са на воден режим, а освен хората от градовете, от безводие страдат и жителите на редица населени места. Засегнати от липса на вода са около 400 000 български граждани.

