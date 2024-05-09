Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от силистренския избирателен район.

ИМА ТАКЪВ НАРОД

  • 1. Емил Димитров Трифонов
  • 2. Венко Петров Начев
  • 3. Ивайло Андонов Иванов
  • 4. Пламен Владимиров Панчев

ПП ГЛАС НАРОДЕН

  • 1. Ангел Йорданов Ангелов
  • 2. Десислава Иванова Иванова

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

  • 1. Стефан Иванов Ненчовски
  • 2. Наталия Олег Шулика-Фотакиева
  • 3. Нено Стефанов Христов
  • 4. Венелин Костадинов Павлов

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/

  • 1. Райна Иванова Стаменова
  • 2. Димитър Стефанов Варадинов
  • 3. Славка Георгиева Кудева

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

  • 1. Димитър Иванов Василев
  • 2. Даниел Мартинов Иванов
  • 3. Андриян Георгиев Дойнов

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

  • 1. Дарина Петрова Велкова
  • 2. Яна Красимирова Гълъбова
  • 3. Калина Богданова Томова
  • 4. Магда Николаева Сталева

ЦЕНТЪР

  • 1. Петко Драганов Добрев
  • 2. Симона Димитрова Кръстева
  • 3. Емо Юриев Сабинов

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Димитър Николаев Караджов
  • 2. Калинка Иванова Георгиева
  • 3. Добромир Йорданов Удрев
  • 4. Елена Ганчева Христова
  • 5. Свилен Валентинов Сивев
  • 6. Ивайло Димитров Димитров
  • 7. Добринка Ангелова Иванова
  • 8. Радослав Станимиров Радоев

ЕДИНЕНИЕ

  • 1. Стилиян Руменов Станчев
  • 2. Огнян Иванов Киров
  • 3. Цветан Николов Вълчев

БНО

  • 1. Ивайло Милчев Кюпарски
  • 2. Илия Димитров Конов

ВЪЗРАЖДАНЕ

  • 1. Маргарита Атанасова Генчева
  • 2. Марин Руменов Николов
  • 3. Димитър Георгиев Димитров
  • 4. Свилен Иванов Димитров
  • 5. Грета Димитрова Данкова
  • 6. Петър Митев Петров
  • 7. Радостин Стефанов Стефанов
  • 8. Валентин Николаев Колев

ПП МЕЧ

  • 1. Валентин Пламенов Воденичаров
  • 2. Иван Красимиров Господинов
  • 3. Петър Георгиев Стойков
  • 4. Румен Христов Райчев

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Богомил Иванов Петков
  • 2. Кристиян Сашев Калчев
  • 3. Стефан Железов Железов
  • 4. Весела Димитрова Тодорова
  • 5. Йозлем Зейналова Салиева
  • 6. Чавдар Димитров Куманов
  • 7. Сибел Севджан Явер-Осман
  • 8. Радослав Георгиев Георгиев

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

  • 1. Любен Иванов Станоев
  • 2. Недялка Мирчева Вълчева
  • 3. Рафет Хюсеин Осман
  • 4. Михаил Димитров Михалев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

  • 1. Румяна Тодорова Пантелеева
  • 2. Красен Петров Кръстев
  • 3. Стоян Тодоров Пейчев
  • 4. Петя Иванова Добрева

КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)

  • 1. Йордан Стоянов Стоянов
  • 2. Кремена Иванова Калинова
  • 3. Ивайло Иванов Димитров
  • 4. Белгюзер Мехмед Али
  • 5. Венцислав Веселинов Великов
  • 6. Симеон Цветозаров Иванов
  • 7. Теодор Вълчев Димитров

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Атанас Иванов Дойчев
  • 2. Румяна Петкова Дончева
  • 3. Арменак Ованез Хачикян
  • 4. Пламен Дончев Дончев

ЛЕВИЦАТА!

  • 1. Илиана Димитрова Митева
  • 2. Милко Драгоев Маринов
  • 3. Борислав Колев Иванов
  • 4. Мартин Веселинов Динков
  • 5. Мария Николаева Христова

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

  • 1. Георги Недялков Славчев

НИЕ ИДВАМЕ

  • 1. Радослав Димитров Димитров

ГЕРБ-СДС

  • 1. Тома Любомиров Биков
  • 2. Тодор Стаматов Тодоров
  • 3. Ивелин Статев Иванов
  • 4. Васил Красимиров Дойнов
  • 5. Селим Джавид Садула
  • 6. Младен Русинов Минчев
  • 7. Йордан Милков Йорданов
  • 8. Милен Стойчев Делийски

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД

  • 1. Ивайло Михайлов Иванов
  • 2. Надежда Йорданова Таскова
  • 3. Тони Петров Стойков
  • 4. Пламен Светославов Пенчев

БСП за БЪЛГАРИЯ

  • 1. Иво Боянов Атанасов
  • 2. Ели Илиа Келесис-Тодорова
  • 3. Емил Иванов Енчев
  • 4. Сергей Георгиев Тинев
  • 5. Добромир Маринов Добрев
  • 6. Венцислав Димитров Костадинов
  • 7. Лазар Иванов Лазаров
  • 8. Диана Венелинова Димитрова

ПП ВЕЛИЧИЕ

  • 1. Стоян Иванов Георгиев
  • 2. Георги Николов Атанасов
  • 3. Геомил Василев Георгиев
  • 4. Милена Калчева Павлова

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

  • 1. Даниел Димитров Христов
  • 2. Павел Трендафилов Илиев
  • 3. Веселин Павлов Костов
  • 4. Валентин Маринов Чорбаджиев
  • 5. Пламен Михайлов Гвоздейков
  • 6. Йоана Живкова Емануилова
  • 7. Цветомир Анчев Анчев
  • 8. Иван Жеков Тодоров

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Георги Минчев Георгиев

Движение за права и свободи - ДПС

  • 1. Джевдет Ибрям Чакъров
  • 2. Левент Орхан Мемиш
  • 3. Тансер Ибрям Бейти
  • 4. Сузан Шефкет Акиф
  • 5. Ерчин Фарадин Осман
  • 6. Бирол Ерол Мехмед
  • 7. Нехат Неджмидин Нури
  • 8. Джюнейт Гюрсел Мюмюн

Зелено движение

  • 1. Лидия Иванова Светославова
  • 2. Михаил Руменов Михов

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Вероника Красимирова Стефанова

БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Веселин Стефанов Василев
  • 2. Иво Димитров Иванов
  • 3. Любомир Филипов Абрашев

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

  • 1. Валентин Груев Григоров
  • 2. Петър Георгиев Георгиев
  • 3. Владимир Любенов Стойнев
  • 4. Никола Стойчев Николов
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