Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от силистренския избирателен район.
ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. Емил Димитров Трифонов
- 2. Венко Петров Начев
- 3. Ивайло Андонов Иванов
- 4. Пламен Владимиров Панчев
ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Ангел Йорданов Ангелов
- 2. Десислава Иванова Иванова
СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Стефан Иванов Ненчовски
- 2. Наталия Олег Шулика-Фотакиева
- 3. Нено Стефанов Христов
- 4. Венелин Костадинов Павлов
НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Райна Иванова Стаменова
- 2. Димитър Стефанов Варадинов
- 3. Славка Георгиева Кудева
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Димитър Иванов Василев
- 2. Даниел Мартинов Иванов
- 3. Андриян Георгиев Дойнов
КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Дарина Петрова Велкова
- 2. Яна Красимирова Гълъбова
- 3. Калина Богданова Томова
- 4. Магда Николаева Сталева
ЦЕНТЪР
- 1. Петко Драганов Добрев
- 2. Симона Димитрова Кръстева
- 3. Емо Юриев Сабинов
СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Димитър Николаев Караджов
- 2. Калинка Иванова Георгиева
- 3. Добромир Йорданов Удрев
- 4. Елена Ганчева Христова
- 5. Свилен Валентинов Сивев
- 6. Ивайло Димитров Димитров
- 7. Добринка Ангелова Иванова
- 8. Радослав Станимиров Радоев
ЕДИНЕНИЕ
- 1. Стилиян Руменов Станчев
- 2. Огнян Иванов Киров
- 3. Цветан Николов Вълчев
БНО
- 1. Ивайло Милчев Кюпарски
- 2. Илия Димитров Конов
ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Маргарита Атанасова Генчева
- 2. Марин Руменов Николов
- 3. Димитър Георгиев Димитров
- 4. Свилен Иванов Димитров
- 5. Грета Димитрова Данкова
- 6. Петър Митев Петров
- 7. Радостин Стефанов Стефанов
- 8. Валентин Николаев Колев
ПП МЕЧ
- 1. Валентин Пламенов Воденичаров
- 2. Иван Красимиров Господинов
- 3. Петър Георгиев Стойков
- 4. Румен Христов Райчев
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Богомил Иванов Петков
- 2. Кристиян Сашев Калчев
- 3. Стефан Железов Железов
- 4. Весела Димитрова Тодорова
- 5. Йозлем Зейналова Салиева
- 6. Чавдар Димитров Куманов
- 7. Сибел Севджан Явер-Осман
- 8. Радослав Георгиев Георгиев
ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Любен Иванов Станоев
- 2. Недялка Мирчева Вълчева
- 3. Рафет Хюсеин Осман
- 4. Михаил Димитров Михалев
БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Румяна Тодорова Пантелеева
- 2. Красен Петров Кръстев
- 3. Стоян Тодоров Пейчев
- 4. Петя Иванова Добрева
КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Йордан Стоянов Стоянов
- 2. Кремена Иванова Калинова
- 3. Ивайло Иванов Димитров
- 4. Белгюзер Мехмед Али
- 5. Венцислав Веселинов Великов
- 6. Симеон Цветозаров Иванов
- 7. Теодор Вълчев Димитров
ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Атанас Иванов Дойчев
- 2. Румяна Петкова Дончева
- 3. Арменак Ованез Хачикян
- 4. Пламен Дончев Дончев
ЛЕВИЦАТА!
- 1. Илиана Димитрова Митева
- 2. Милко Драгоев Маринов
- 3. Борислав Колев Иванов
- 4. Мартин Веселинов Динков
- 5. Мария Николаева Христова
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Георги Недялков Славчев
НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Радослав Димитров Димитров
ГЕРБ-СДС
- 1. Тома Любомиров Биков
- 2. Тодор Стаматов Тодоров
- 3. Ивелин Статев Иванов
- 4. Васил Красимиров Дойнов
- 5. Селим Джавид Садула
- 6. Младен Русинов Минчев
- 7. Йордан Милков Йорданов
- 8. Милен Стойчев Делийски
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Ивайло Михайлов Иванов
- 2. Надежда Йорданова Таскова
- 3. Тони Петров Стойков
- 4. Пламен Светославов Пенчев
БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Иво Боянов Атанасов
- 2. Ели Илиа Келесис-Тодорова
- 3. Емил Иванов Енчев
- 4. Сергей Георгиев Тинев
- 5. Добромир Маринов Добрев
- 6. Венцислав Димитров Костадинов
- 7. Лазар Иванов Лазаров
- 8. Диана Венелинова Димитрова
ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Стоян Иванов Георгиев
- 2. Георги Николов Атанасов
- 3. Геомил Василев Георгиев
- 4. Милена Калчева Павлова
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Даниел Димитров Христов
- 2. Павел Трендафилов Илиев
- 3. Веселин Павлов Костов
- 4. Валентин Маринов Чорбаджиев
- 5. Пламен Михайлов Гвоздейков
- 6. Йоана Живкова Емануилова
- 7. Цветомир Анчев Анчев
- 8. Иван Жеков Тодоров
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Георги Минчев Георгиев
Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Джевдет Ибрям Чакъров
- 2. Левент Орхан Мемиш
- 3. Тансер Ибрям Бейти
- 4. Сузан Шефкет Акиф
- 5. Ерчин Фарадин Осман
- 6. Бирол Ерол Мехмед
- 7. Нехат Неджмидин Нури
- 8. Джюнейт Гюрсел Мюмюн
Зелено движение
- 1. Лидия Иванова Светославова
- 2. Михаил Руменов Михов
ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Вероника Красимирова Стефанова
БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Веселин Стефанов Василев
- 2. Иво Димитров Иванов
- 3. Любомир Филипов Абрашев
КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Валентин Груев Григоров
- 2. Петър Георгиев Георгиев
- 3. Владимир Любенов Стойнев
- 4. Никола Стойчев Николов