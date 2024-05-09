Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от пазарджишкия избирателен район.
ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. АНДРЕЙ ИВАНОВ ЧОРБАНОВ
- 2. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГЪРДЕВ
- 3. ТИНКО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
- 4. СОФИЯ КАРМЕНОВА БАЛИНОВА
- 5. АТАНАС ПЕТРОВ ПЕТРОВ
- 6. ПЕТЬО МИХАЙЛОВ НОВАКОВ
- 7. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ ВЕЛЧЕВ
- 8. ИВО БОРИСЛАВОВ ЛЮБЕНОВ
- 9. ЯНА ВЕНЦИСЛАВОВА ЙОТОВА
- 10. ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДАНЧЕВ
- 11. ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ЙОВЧЕВ
- 12. АНТОН СИМЕОНОВ СПАСОВ
- 13. ЛЮБКА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
- 14. КРУМ ИВАНОВ ИВАНОВ
- 15. РИЛКА МИНКОВА ГАЛЧЕВА
- 16. НИКОЛА КОСТАДИНОВ КОЛЕВ
ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Добромир Славейков Йорданов
- 2. Пресиян Димитров Иванов
СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Димитър Любомиров Петков
- 2. Димитрина Георгиева Александрова
- 3. Малин Стоилов Комсийски
- 4. Иван Петров Аврамов
- 5. Пейо Пейов Петраков
- 6. Марио Александров Кърджев
- 7. Ивайло Спасов Спасов
- 8. Гочо Александров Праков
НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Георги Иванов Янкулов
- 2. Николай Делчев Георгиев
- 3. Димитър Николаев Димитров
- 4. Валентин Иванов Георгиев
- 5. Георги Димитров Майоров
- 6. Иванка Борисова Илчева
- 7. Петко Илчев Петков
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Антоан Стоянов Кръстев
- 2. Кирил Костадинов Демерджиев
- 3. Илка Тодорова Велчева
- 4. Иван Константинов Киселов
- 5. Николай Тихомиров Петров
- 6. Димитър Валентинов Борисов
КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Любен Иванов Колев
- 2. Красимир Сотиров Сотиров
- 3. Красимир Кирилов Христов
- 4. Силвия Бойчева Златкова
- 5. Зоя Иванова Евтимова
ЦЕНТЪР
- 1. ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ
- 2. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
- 3. ЙОРДАН МАРИНОВ ТОДОРОВ
- 4. КЛИМЕНТ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
- 5. ИВАН ГЕОРГИЕВ КАЗАКОВ
- 6. КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ
- 7. ЕМИЛ ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ
- 8. СТОЯН ВЕНКОВ ГЕОРГИЕВ
- 9. ИСМАИЛ СЛАВЕЙКОВ ТАЛИПОВ
- 10. ИВО ИВАНОВ ЛУЛЧЕВ
СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Борислав Владимиров Сертов
- 2. Асен Володев Дечев
- 3. Силвия Венцеславова Сиракова
- 4. Себастиян Благов Нонов
- 5. Златомир Спасов Николов
- 6. Николай Стоянов Шопов
- 7. Петя Тодорова Тоткова
- 8. Петър Василев Мечкаров
- 9. Петър Атанасов Георгиев
- 10. Антон Георгиев Манчев
ЕДИНЕНИЕ
- 1. Стоян Викторов Барев
- 2. Иванка Георгиева Атанасова
- 3. Мария Колева Гюлеметова
- 4. Мариан Ангелов Велев
БНО
- 1. Александър Иванов Атанасов
- 2. Ганчо Костадинов Николов
ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Стоян Николов Таслаков
- 2. Иван Русинов Маринов
- 3. Мария Георгиева Джуркова-Пискюлева
- 4. Иванка Николова Кърджийска
- 5. Лазарин Панев Николчев
- 6. Момчил Емилиянов Хаджиев
- 7. Цвятко Константинов Стефанов
- 8. Атанас Иванов Атанасов
- 9. Надежда Димитрова Христоскова
- 10. Павел Борисов Александров
ПП МЕЧ
- 1. Антоанета Анатолиева Линкова
- 2. ВИЛИМИР ЮЛИАНОВ МИТРЕВ
- 3. Спас Стоянов Кънев
- 4. Николай Любомиров Павлов
- 5. Стефан Стоянов Грънчаров
- 6. Ваньо Николов Найденов
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Ивайло Валентинов Шотев
- 2. Василена Димитрова Загорска
- 3. Петър Христов Цикалов
- 4. Виктория Сергеева Вачева
- 5. Ивайло Ангелов Иванов
- 6. Никола Цветанов Голомеев
- 7. Александра Георгиева Станчева
- 8. Стоян Николов Самунев
- 9. Надежда Петьова Михайлова
- 10. Валери Йорданов Петракиев
- 11. Христо Иванов Дурев
- 12. Виктория Спасова Димитрова
- 13. Мартин Богомилов Пенов
- 14. Костадин Атанасов Шишков
- 15. Елица Александрова Джуренова-Радева
- 16. Христо Петров Стефанов
ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Станимира Цанкова Златкова
- 2. Петър Генов Генов
БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Николай Йорданов Бозев
- 2. Ангел Минков Минков
- 3. Иван Миланов Шопов
- 4. Виктор Денчев Кантарджиев
- 5. Иван Николов Иванов
- 6. Георги Николаев Стойчев
- 7. Борис Димитров Чинев
КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Десислава Йорданова Костадинова-Гушева
- 2. Георги Янков Янков
- 3. Димитър Ангелов Велев
- 4. Петър Христов Петров
- 5. Снежана Петрова Лазарова
- 6. Николина Василева Фиркова
- 7. Борис Костадинов Фолев
- 8. Дейвид Дианов Вишев
ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Филипа Иванова Каменова
- 2. Димитър Жоров Сербезов
ЛЕВИЦАТА!
- 1. ЛИДИЯ СТОЙКОВА СТОЙКОВА-ЧОРБАНОВА
- 2. СТОЙНО ПРОДАНОВ ЧАЧОВ
- 3. БОЯН ЛЮБОМИРОВ ДУРАНКЕВ
- 4. ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА-ПЕТКОВА
- 5. МАРИЯ АНГЕЛОВА КИРКОВА-ГЕЧЕВА
- 6. СТОЯН ГЕОРГИЕВ ПАЛИЙСКИ
- 7. КАТЕРИНА ПЕТРОВА СТОЙЧЕВА
- 8. ИВАН БОРИСОВ ВУЧЕВ
- 9. НИНА ИЛИЕВА ЗМИЙЧАРОВА-ДИМОВА
- 10. АНГЕЛ МИНКОВ СИРАКОВ
- 11. НИКОЛАЙ СТОЯНЧОВ ТЪРЛЕВ
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Иван Иванов Георгиев
- 2. Христо Николов Дунчев
- 3. Светослава Иванова Горанова
НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Цветанка Иванова Иванова-Стоянова
ГЕРБ-СДС
- 1. Екатерина Спасова Гечева-Захариева
- 2. Валери Стефанов Вълков
- 3. Дафинка Аспарухова Семерджиева
- 4. Стефан Неделчев Мирев
- 5. Борис Александров Владов
- 6. Борис Димитров Димитров
- 7. Николай Георгиев Ангелов
- 8. Малина Георгиева Консулова-Златева
- 9. Йордан Кирилов Кожухаров
- 10. Илиян Красимиров Траянов
- 11. Гергана Димитрова Сеферинкина
- 12. Светослав Стоянов Рашайков
- 13. Илия Николов Минчев
- 14. Елена Иванова Абаджиева
- 15. Росица Стоянова Георгиева
- 16. Таня Николаева Генурова
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Иван Георгиев Столинчев
- 2. Елиана Андонова Бонева
- 3. Димитър Николов Петков
- 4. Янко Петков Василев
- 5. Марина Боянова Веселинова
- 6. Ангел Атанасов Спасов
- 7. Илиян Симеонов Симеонов
- 8. Данаил Тодоров Данев
- 9. Георги Сотиров Георгиев
СП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Драгомир Велков Стойнев
- 2. Петя Николаева Цанкова
- 3. Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова
- 4. Жечка Ташева Ташева
- 5. Веска Димитрова Андонова
- 6. Васил Георгиев Аврамов
- 7. Иван Петров Ряхов
- 8. Димитър Йорданов Жилков
- 9. Гергана Атанасова Ганева
- 10. Златка Филипова Златанова
- 11. Петя Цокова Цокова
- 12. Димитрия Петкова Митова
ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Йордан Атанасов Мицикулев
- 2. Николай Костадинов Николов
- 3. Христо Василев Янков
- 4. Лариса Борисова Савова
- 5. Вихрен Величков Илиев
- 6. Мария Желева Иванова
- 7. Лазарина Рангелова Павлова
- 8. Илия Луков Немски
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Юлиан Кръстев Ангелов
- 2. Стефан Иванов Балабанов
- 3. Георги Димитров Коприщенов
- 4. Нина Георгиева Гьошева
- 5. Величко Ангелов Керин
- 6. Стефан Бориславов Владов
- 7. Татяна Борисова Попатанасова
- 8. Иван Георгиев Гълев
- 9. Марияна Костадинова Стоянова
- 10. Мильо Тодоров Милев
- 11. Румен Иванов Хаджийски
- 12. Атанаска Николова Дамянова
- 13. Ивайло Стоянов Докузанов
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Георги Илиев Йорданов
- 2. Христо Начев Иванов
Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Искра Димитрова Михайлова-Копарова
- 2. Небие Исмет Кабак
- 3. Осман Акчай Мурадов
- 4. Айредин Мустафа Еюпов
- 5. Цанко Бенчов Молов
- 6. Мустафа Фейзи Алиш
- 7. Мехмед Муса Мандраджиев
- 8. Асан Метин Садък
- 9. Веселина Николаева Димитрова
- 10. Фатима Юсуф Дъбева
- 11. Самир Айдън Коджаали
- 12. Мустафа Хюсеин Бухов
- 13. Юлиян Емилов Лещаров
- 14. Муса Мехмедали Мандраджи
- 15. Ибрахим Али Фатих
- 16. Исмаил Ахмедов Сираков
Зелено движение
- 1. Костадин Стефанов Деянов
- 2. Веселин Георгиев Дургов
- 3. Красимира Лука Тодорова
ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Виктор Георгиев Атанасов
БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Дафин Гълъбов Цанков
- 2. Бистра Василева Василева
- 3. Мари Василев Кемчев
- 4. Цветан Борисов Стоянов
КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Андриан Димитров Атанасов
- 2. Стефан Димитров Попов
- 3. Калин Димитров Владов
- 4. Добринка Антимова Генчева-Атанасова
- 5. Благой Любомиров Босаков
- 6. Диана Минева Георгиева
- 7. Георги Красимиров Първанов
- 8. Стоименка Трендафилова Владова
- 9. Тодор Куртев Цоков
- 10. Латинка Миткова Петкова
- 11. Спас Цветанов Шиков