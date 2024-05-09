Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от пазарджишкия избирателен район.

ИМА ТАКЪВ НАРОД

  • 1. АНДРЕЙ ИВАНОВ ЧОРБАНОВ
  • 2. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГЪРДЕВ
  • 3. ТИНКО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
  • 4. СОФИЯ КАРМЕНОВА БАЛИНОВА
  • 5. АТАНАС ПЕТРОВ ПЕТРОВ
  • 6. ПЕТЬО МИХАЙЛОВ НОВАКОВ
  • 7. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ ВЕЛЧЕВ
  • 8. ИВО БОРИСЛАВОВ ЛЮБЕНОВ
  • 9. ЯНА ВЕНЦИСЛАВОВА ЙОТОВА
  • 10. ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДАНЧЕВ
  • 11. ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ЙОВЧЕВ
  • 12. АНТОН СИМЕОНОВ СПАСОВ
  • 13. ЛЮБКА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
  • 14. КРУМ ИВАНОВ ИВАНОВ
  • 15. РИЛКА МИНКОВА ГАЛЧЕВА
  • 16. НИКОЛА КОСТАДИНОВ КОЛЕВ

 

ПП ГЛАС НАРОДЕН

  • 1. Добромир Славейков Йорданов
  • 2. Пресиян Димитров Иванов

 

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

  • 1. Димитър Любомиров Петков
  • 2. Димитрина Георгиева Александрова
  • 3. Малин Стоилов Комсийски
  • 4. Иван Петров Аврамов
  • 5. Пейо Пейов Петраков
  • 6. Марио Александров Кърджев
  • 7. Ивайло Спасов Спасов
  • 8. Гочо Александров Праков

 

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/

  • 1. Георги Иванов Янкулов
  • 2. Николай Делчев Георгиев
  • 3. Димитър Николаев Димитров
  • 4. Валентин Иванов Георгиев
  • 5. Георги Димитров Майоров
  • 6. Иванка Борисова Илчева
  • 7. Петко Илчев Петков

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

  • 1. Антоан Стоянов Кръстев
  • 2. Кирил Костадинов Демерджиев
  • 3. Илка Тодорова Велчева
  • 4. Иван Константинов Киселов
  • 5. Николай Тихомиров Петров
  • 6. Димитър Валентинов Борисов

 

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

  • 1. Любен Иванов Колев
  • 2. Красимир Сотиров Сотиров
  • 3. Красимир Кирилов Христов
  • 4. Силвия Бойчева Златкова
  • 5. Зоя Иванова Евтимова

 

ЦЕНТЪР

  • 1. ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ
  • 2. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
  • 3. ЙОРДАН МАРИНОВ ТОДОРОВ
  • 4. КЛИМЕНТ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
  • 5. ИВАН ГЕОРГИЕВ КАЗАКОВ
  • 6. КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ
  • 7. ЕМИЛ ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ
  • 8. СТОЯН ВЕНКОВ ГЕОРГИЕВ
  • 9. ИСМАИЛ СЛАВЕЙКОВ ТАЛИПОВ
  • 10. ИВО ИВАНОВ ЛУЛЧЕВ

 

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Борислав Владимиров Сертов
  • 2. Асен Володев Дечев
  • 3. Силвия Венцеславова Сиракова
  • 4. Себастиян Благов Нонов
  • 5. Златомир Спасов Николов
  • 6. Николай Стоянов Шопов
  • 7. Петя Тодорова Тоткова
  • 8. Петър Василев Мечкаров
  • 9. Петър Атанасов Георгиев
  • 10. Антон Георгиев Манчев

 

ЕДИНЕНИЕ

  • 1. Стоян Викторов Барев
  • 2. Иванка Георгиева Атанасова
  • 3. Мария Колева Гюлеметова
  • 4. Мариан Ангелов Велев

 

БНО

  • 1. Александър Иванов Атанасов
  • 2. Ганчо Костадинов Николов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

  • 1. Стоян Николов Таслаков
  • 2. Иван Русинов Маринов
  • 3. Мария Георгиева Джуркова-Пискюлева
  • 4. Иванка Николова Кърджийска
  • 5. Лазарин Панев Николчев
  • 6. Момчил Емилиянов Хаджиев
  • 7. Цвятко Константинов Стефанов
  • 8. Атанас Иванов Атанасов
  • 9. Надежда Димитрова Христоскова
  • 10. Павел Борисов Александров

 

ПП МЕЧ

  • 1. Антоанета Анатолиева Линкова
  • 2. ВИЛИМИР ЮЛИАНОВ МИТРЕВ
  • 3. Спас Стоянов Кънев
  • 4. Николай Любомиров Павлов
  • 5. Стефан Стоянов Грънчаров
  • 6. Ваньо Николов Найденов

 

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Ивайло Валентинов Шотев
  • 2. Василена Димитрова Загорска
  • 3. Петър Христов Цикалов
  • 4. Виктория Сергеева Вачева
  • 5. Ивайло Ангелов Иванов
  • 6. Никола Цветанов Голомеев
  • 7. Александра Георгиева Станчева
  • 8. Стоян Николов Самунев
  • 9. Надежда Петьова Михайлова
  • 10. Валери Йорданов Петракиев
  • 11. Христо Иванов Дурев
  • 12. Виктория Спасова Димитрова
  • 13. Мартин Богомилов Пенов
  • 14. Костадин Атанасов Шишков
  • 15. Елица Александрова Джуренова-Радева
  • 16. Христо Петров Стефанов

 

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

  • 1. Станимира Цанкова Златкова
  • 2. Петър Генов Генов

 

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

  • 1. Николай Йорданов Бозев
  • 2. Ангел Минков Минков
  • 3. Иван Миланов Шопов
  • 4. Виктор Денчев Кантарджиев
  • 5. Иван Николов Иванов
  • 6. Георги Николаев Стойчев
  • 7. Борис Димитров Чинев

 

КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)

  • 1. Десислава Йорданова Костадинова-Гушева
  • 2. Георги Янков Янков
  • 3. Димитър Ангелов Велев
  • 4. Петър Христов Петров
  • 5. Снежана Петрова Лазарова
  • 6. Николина Василева Фиркова
  • 7. Борис Костадинов Фолев
  • 8. Дейвид Дианов Вишев

 

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Филипа Иванова Каменова
  • 2. Димитър Жоров Сербезов

 

ЛЕВИЦАТА!

  • 1. ЛИДИЯ СТОЙКОВА СТОЙКОВА-ЧОРБАНОВА
  • 2. СТОЙНО ПРОДАНОВ ЧАЧОВ
  • 3. БОЯН ЛЮБОМИРОВ ДУРАНКЕВ
  • 4. ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА-ПЕТКОВА
  • 5. МАРИЯ АНГЕЛОВА КИРКОВА-ГЕЧЕВА
  • 6. СТОЯН ГЕОРГИЕВ ПАЛИЙСКИ
  • 7. КАТЕРИНА ПЕТРОВА СТОЙЧЕВА
  • 8. ИВАН БОРИСОВ ВУЧЕВ
  • 9. НИНА ИЛИЕВА ЗМИЙЧАРОВА-ДИМОВА
  • 10. АНГЕЛ МИНКОВ СИРАКОВ
  • 11. НИКОЛАЙ СТОЯНЧОВ ТЪРЛЕВ

 

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

  • 1. Иван Иванов Георгиев
  • 2. Христо Николов Дунчев
  • 3. Светослава Иванова Горанова

 

НИЕ ИДВАМЕ

  • 1. Цветанка Иванова Иванова-Стоянова

 

ГЕРБ-СДС

  • 1. Екатерина Спасова Гечева-Захариева
  • 2. Валери Стефанов Вълков
  • 3. Дафинка Аспарухова Семерджиева
  • 4. Стефан Неделчев Мирев
  • 5. Борис Александров Владов
  • 6. Борис Димитров Димитров
  • 7. Николай Георгиев Ангелов
  • 8. Малина Георгиева Консулова-Златева
  • 9. Йордан Кирилов Кожухаров
  • 10. Илиян Красимиров Траянов
  • 11. Гергана Димитрова Сеферинкина
  • 12. Светослав Стоянов Рашайков
  • 13. Илия Николов Минчев
  • 14. Елена Иванова Абаджиева
  • 15. Росица Стоянова Георгиева
  • 16. Таня Николаева Генурова

 

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД

  • 1. Иван Георгиев Столинчев
  • 2. Елиана Андонова Бонева
  • 3. Димитър Николов Петков
  • 4. Янко Петков Василев
  • 5. Марина Боянова Веселинова
  • 6. Ангел Атанасов Спасов
  • 7. Илиян Симеонов Симеонов
  • 8. Данаил Тодоров Данев
  • 9. Георги Сотиров Георгиев

 

СП за БЪЛГАРИЯ

  • 1. Драгомир Велков Стойнев
  • 2. Петя Николаева Цанкова
  • 3. Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова
  • 4. Жечка Ташева Ташева
  • 5. Веска Димитрова Андонова
  • 6. Васил Георгиев Аврамов
  • 7. Иван Петров Ряхов
  • 8. Димитър Йорданов Жилков
  • 9. Гергана Атанасова Ганева
  • 10. Златка Филипова Златанова
  • 11. Петя Цокова Цокова
  • 12. Димитрия Петкова Митова

 

ПП ВЕЛИЧИЕ

  • 1. Йордан Атанасов Мицикулев
  • 2. Николай Костадинов Николов
  • 3. Христо Василев Янков
  • 4. Лариса Борисова Савова
  • 5. Вихрен Величков Илиев
  • 6. Мария Желева Иванова
  • 7. Лазарина Рангелова Павлова
  • 8. Илия Луков Немски

 

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

  • 1. Юлиан Кръстев Ангелов
  • 2. Стефан Иванов Балабанов
  • 3. Георги Димитров Коприщенов
  • 4. Нина Георгиева Гьошева
  • 5. Величко Ангелов Керин
  • 6. Стефан Бориславов Владов
  • 7. Татяна Борисова Попатанасова
  • 8. Иван Георгиев Гълев
  • 9. Марияна Костадинова Стоянова
  • 10. Мильо Тодоров Милев
  • 11. Румен Иванов Хаджийски
  • 12. Атанаска Николова Дамянова
  • 13. Ивайло Стоянов Докузанов

 

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Георги Илиев Йорданов
  • 2. Христо Начев Иванов

 

Движение за права и свободи - ДПС

  • 1. Искра Димитрова Михайлова-Копарова
  • 2. Небие Исмет Кабак
  • 3. Осман Акчай Мурадов
  • 4. Айредин Мустафа Еюпов
  • 5. Цанко Бенчов Молов
  • 6. Мустафа Фейзи Алиш
  • 7. Мехмед Муса Мандраджиев
  • 8. Асан Метин Садък
  • 9. Веселина Николаева Димитрова
  • 10. Фатима Юсуф Дъбева
  • 11. Самир Айдън Коджаали
  • 12. Мустафа Хюсеин Бухов
  • 13. Юлиян Емилов Лещаров
  • 14. Муса Мехмедали Мандраджи
  • 15. Ибрахим Али Фатих
  • 16. Исмаил Ахмедов Сираков

 

Зелено движение

  • 1. Костадин Стефанов Деянов
  • 2. Веселин Георгиев Дургов
  • 3. Красимира Лука Тодорова

 

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Виктор Георгиев Атанасов

 

БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Дафин Гълъбов Цанков
  • 2. Бистра Василева Василева
  • 3. Мари Василев Кемчев
  • 4. Цветан Борисов Стоянов

 

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

  • 1. Андриан Димитров Атанасов
  • 2. Стефан Димитров Попов
  • 3. Калин Димитров Владов
  • 4. Добринка Антимова Генчева-Атанасова
  • 5. Благой Любомиров Босаков
  • 6. Диана Минева Георгиева
  • 7. Георги Красимиров Първанов
  • 8. Стоименка Трендафилова Владова
  • 9. Тодор Куртев Цоков
  • 10. Латинка Миткова Петкова
  • 11. Спас Цветанов Шиков
ИЗБРАНО
Наричана "Великолепната", и на 60 г. първата дама на Азербайджан приковава погледите Лайф
Наричана "Великолепната", и на 60 г. първата дама на Азербайджан приковава погледите
62945
Реал има девет живота! Луд обрат съсипа Байерн, а Мадрид гледа към 15-ата Корнер
Реал има девет живота! Луд обрат съсипа Байерн, а Мадрид гледа към 15-ата
13041
НАП и митниците започват физическа инвентаризация на "Лукойл" Бизнес
НАП и митниците започват физическа инвентаризация на "Лукойл"
3735
Земетресенията са причинени от мистериозни петна вътре в Земята IT
Земетресенията са причинени от мистериозни петна вътре в Земята
7207
Музей в Чикаго ще изложи пред публика вкаменелост на археоптерикс Impressio
Музей в Чикаго ще изложи пред публика вкаменелост на археоптерикс
361
Ryanair базира четвърти самолет в София и започва да лети до пет нови дестинации Trip
Ryanair базира четвърти самолет в София и започва да лети до пет нови дестинации
6942
Непрекъснато изхвърляте парчета неизползван лимон? Ето какво да направите Вкусотии
Непрекъснато изхвърляте парчета неизползван лимон? Ето какво да направите
8925
5 зодии, които никога няма да ви се извинят Zodiac
5 зодии, които никога няма да ви се извинят
25080
Гръм и мълнии: Мощна буря удари София и други градове (снимки/видео) Времето
Гръм и мълнии: Мощна буря удари София и други градове (снимки/видео)
36110