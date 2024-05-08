Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от габровския избирателен район:

БНО

  • 1. Виктория Методиева Бъчварова
  • 2. Николай Василев Костадинов

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД

  • 1. Анатоли Петров Антонов
  • 2. Радко Георгиев Радков
  • 3. Росен Любомиров Боев
  • 4. Мирослав Данков Христов

ВЪЗРАЖДАНЕ

  • 1. Даниел Петров Петров
  • 2. Иван Валентинов Томов
  • 3. Кристиян Гълъбинов Близнаков
  • 4. Йордан Валериев Андреев
  • 5. Александър Бориславов Александров
  • 6. Владимир Досев Вълчев
  • 7. Оля Александрова Димитрова
  • 8. Христофор Стойнов Тодоров

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

  • 1. Емил Сашев Стефанов
  • 2. Станислав Емилов Сашев
  • 3. Станил Миролюбов Кавалски

ПП ГЛАС НАРОДЕН

  • 1. Мартин Ганчев Минков
  • 2. Иван Стоянов Куцаров
  • 3. Дончо Мончев Върбанов

ИМА ТАКЪВ НАРОД

  • 1. Димитър Стоянов Гърдев
  • 2. Стефан Иванов Михнев
  • 3. Павел Марианов Джурков
  • 4. Тодор Тодоров Дабков

Движение за права и свободи - ДПС

  • 1. Юсеин Хасанов Вейселов
  • 2. Исмаил Кязим Хаджихасан
  • 3. Кенан Раимов Сабриев
  • 4. Мелекбер Шевки Велева
  • 5. Хакан Хасан Чирак
  • 6. Филиз Мюмюнова Лазарова
  • 7. Али Асан Алиев
  • 8. Ердоан Мехмед Узунов

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Светлин Веселинов Каменов
  • 2. Михаил Атанасов Михайлов
  • 3. Гинка Красимирова Баева
  • 4. Съби Иванов Иванов

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

  • 1. Кръстю Илиев Кръстев
  • 2. Евгени Петров Добрев
  • 3. Веселина Димитрова Цанева
  • 4. Иван Янков Римпев

ЦЕНТЪР

  • 1. Григор Пламенов Милатов
  • 2. Теодор Иванов Събев
  • 3. Юлия Величкова Мирчева
  • 4. Светослав Иванов Стоянов
  • 5. Кирил Митков Мирчев

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

  • 1. Владимир Руменов Лафчийски
  • 2. Албена Желева Дочева
  • 3. Николай Пенчев Попов
  • 4. Екатерина Иванова Атанасова

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/

  • 1. Митко Минков Гълъбов
  • 2. Йордан Христов Колев
  • 3. Веселин Василев Вътев
  • 4. Ясен Юриев Стоянов

КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)

  • 1. Борислав Руменов Райчев
  • 2. Милен Петков Петков
  • 3. Габриела Георгиева Дакова
  • 4. Росен Ангелов Тимчев

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Иван Кръстев Петров
  • 2. Валери Методиев Григоров
  • 3. Антон Петров Попов

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

  • 1. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
  • 2. СИЛВИЯ КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА
  • 3. СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
  • 4. ХРИСТО ГОШЕВ ГУНЧЕВ
  • 5. ВАЛЕНТИН ПЛАМЕНОВ ВАЧЕВ

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Магдалена Десиславова Цветкова
  • 2. Илиян Росенов Велчев
  • 3. Цветелин Георгиев Гергов
  • 4. Ина Пенчева Велчева

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

  • 1. Христо Николов Христов
  • 2. Йордан Богданов Богданов
  • 3. Ивелин Спасов Събчев
  • 4. Боряна Колчева Колева
  • 5. Моника Тотева Крушева

ПП МЕЧ

  • 1. Вилимир Юлианов Митрев
  • 2. Иван Петков Христов
  • 3. Соня Цецова Иванова
  • 4. Боян Петков Димов
  • 5. Красимира Христова Петкова

БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Цветомир Христов Хаджииванов
  • 2. Валери Кузманов Иванов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

  • 1. Кирил Асенов Хинов
  • 2. Християн Димитров Чакъров
  • 3. Красимир Иванов Барболов
  • 4. Ивайло Борисов Петров

ПП ВЕЛИЧИЕ

  • 1. Пенко Бойков Василев
  • 2. Ивайло Валентинов Кунчев
  • 3. Недко Иванов Ангелов

НИЕ ИДВАМЕ

  • 1. Валентин Атанасов Туфекчийски
  • 2. Светлозар Даринов Киров

Зелено движение

  • 1. Маргарита Иванова Симеонова
  • 2. Петър Пламенов Кърджилов
  • 3. Илза Начкова Христова
  • 4. Марияна Иванова Нордгрен
  • 5. Силвия Йорданова Маркова

ЕДИНЕНИЕ

  • 1. Михаил Сергеев Гилин
  • 2. Иван Бориславов Байков

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

  • 1. Дончо Тихолов Захариев
  • 2. Илко Стефанов Илиев
  • 3. Йоан Стефанов Лудев
  • 4. Валентина Петкова Новакова
  • 5. Иванка Велчева Събева
  • 6. Невян Иванов Иванов
  • 7. Иван Ганчев Цуцов
  • 8. Веселин Иванов Христов

ЛЕВИЦАТА!

  • 1. Иванка Иванова Баева
  • 2. Николай Георгиев Григоров
  • 3. Иван Николаев Събев
  • 4. Евгени Иванов Димитров
  • 5. Христиан Богомилов Даков
  • 6. Милка Тодорова Пределова-Иванова
  • 7. Десислава Йорданова Стоянова
  • 8. Бонка Влаева Койчева

БСП за БЪЛГАРИЯ

  • 1. Иван Ивайлов Ченчев
  • 2. Генади Николаос Цитлакидис
  • 3. Станимир Косев Стойчев
  • 4. Елица Христова Христова
  • 5. Желязко Величков Великов
  • 6. Петър Красимиров Коев
  • 7. Георги Николаев Стоянов
  • 8. Николай Даниелов Данков

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Христофор Христов Ангелов
  • 2. Мартин Миладинов Николов
  • 3. Николинка Петкова Петкова
  • 4. Силвия Иванова Сиркова
  • 5. Михаил Иванов Михайлов
  • 6. Емил Иванов Милушев
  • 7. Красен Иванов Кунев
  • 8. Евгени Валентинов Генов

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Явор Руменов Божанков
  • 2. Богомил Иванов Петков
  • 3. Николай Димитров Томитов
  • 4. Григор Венциславов Григоров
  • 5. Асен Владиславов Даскалов
  • 6. Красимира Георгиева Колева
  • 7. Таня Стефанова Беджова
  • 8. Милен Илиев Матеев

ГЕРБ-СДС

  • 1. Томислав Пейков Дончев
  • 2. Михаил Илиев Митов
  • 3. Атанас Пламенов Атанасов
  • 4. Мария Николаева Пенева
  • 5. Иван Ненов Марев
  • 6. Максим Станимиров Садинов
  • 7. Милена Пенчева Кръстева
  • 8. Веселин Димитров Данчев

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

  • 1. Асен Денков Асенов
  • 2. Николай Марианов Николов
  • 3. Стойко Пелов Стойков
  • 4. Йонита Цветанова Курданска
  • 5. Пламен Борисов Йончев
  • 6. Альоша Ангелов Андреев
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