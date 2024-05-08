Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от габровския избирателен район:
БНО
- 1. Виктория Методиева Бъчварова
- 2. Николай Василев Костадинов
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Анатоли Петров Антонов
- 2. Радко Георгиев Радков
- 3. Росен Любомиров Боев
- 4. Мирослав Данков Христов
ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Даниел Петров Петров
- 2. Иван Валентинов Томов
- 3. Кристиян Гълъбинов Близнаков
- 4. Йордан Валериев Андреев
- 5. Александър Бориславов Александров
- 6. Владимир Досев Вълчев
- 7. Оля Александрова Димитрова
- 8. Христофор Стойнов Тодоров
ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Емил Сашев Стефанов
- 2. Станислав Емилов Сашев
- 3. Станил Миролюбов Кавалски
ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Мартин Ганчев Минков
- 2. Иван Стоянов Куцаров
- 3. Дончо Мончев Върбанов
ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. Димитър Стоянов Гърдев
- 2. Стефан Иванов Михнев
- 3. Павел Марианов Джурков
- 4. Тодор Тодоров Дабков
Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Юсеин Хасанов Вейселов
- 2. Исмаил Кязим Хаджихасан
- 3. Кенан Раимов Сабриев
- 4. Мелекбер Шевки Велева
- 5. Хакан Хасан Чирак
- 6. Филиз Мюмюнова Лазарова
- 7. Али Асан Алиев
- 8. Ердоан Мехмед Узунов
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Светлин Веселинов Каменов
- 2. Михаил Атанасов Михайлов
- 3. Гинка Красимирова Баева
- 4. Съби Иванов Иванов
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Кръстю Илиев Кръстев
- 2. Евгени Петров Добрев
- 3. Веселина Димитрова Цанева
- 4. Иван Янков Римпев
ЦЕНТЪР
- 1. Григор Пламенов Милатов
- 2. Теодор Иванов Събев
- 3. Юлия Величкова Мирчева
- 4. Светослав Иванов Стоянов
- 5. Кирил Митков Мирчев
КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Владимир Руменов Лафчийски
- 2. Албена Желева Дочева
- 3. Николай Пенчев Попов
- 4. Екатерина Иванова Атанасова
НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Митко Минков Гълъбов
- 2. Йордан Христов Колев
- 3. Веселин Василев Вътев
- 4. Ясен Юриев Стоянов
КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Борислав Руменов Райчев
- 2. Милен Петков Петков
- 3. Габриела Георгиева Дакова
- 4. Росен Ангелов Тимчев
ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Иван Кръстев Петров
- 2. Валери Методиев Григоров
- 3. Антон Петров Попов
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
- 2. СИЛВИЯ КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА
- 3. СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
- 4. ХРИСТО ГОШЕВ ГУНЧЕВ
- 5. ВАЛЕНТИН ПЛАМЕНОВ ВАЧЕВ
ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Магдалена Десиславова Цветкова
- 2. Илиян Росенов Велчев
- 3. Цветелин Георгиев Гергов
- 4. Ина Пенчева Велчева
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Христо Николов Христов
- 2. Йордан Богданов Богданов
- 3. Ивелин Спасов Събчев
- 4. Боряна Колчева Колева
- 5. Моника Тотева Крушева
ПП МЕЧ
- 1. Вилимир Юлианов Митрев
- 2. Иван Петков Христов
- 3. Соня Цецова Иванова
- 4. Боян Петков Димов
- 5. Красимира Христова Петкова
БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Цветомир Христов Хаджииванов
- 2. Валери Кузманов Иванов
БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Кирил Асенов Хинов
- 2. Християн Димитров Чакъров
- 3. Красимир Иванов Барболов
- 4. Ивайло Борисов Петров
ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Пенко Бойков Василев
- 2. Ивайло Валентинов Кунчев
- 3. Недко Иванов Ангелов
НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Валентин Атанасов Туфекчийски
- 2. Светлозар Даринов Киров
Зелено движение
- 1. Маргарита Иванова Симеонова
- 2. Петър Пламенов Кърджилов
- 3. Илза Начкова Христова
- 4. Марияна Иванова Нордгрен
- 5. Силвия Йорданова Маркова
ЕДИНЕНИЕ
- 1. Михаил Сергеев Гилин
- 2. Иван Бориславов Байков
СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Дончо Тихолов Захариев
- 2. Илко Стефанов Илиев
- 3. Йоан Стефанов Лудев
- 4. Валентина Петкова Новакова
- 5. Иванка Велчева Събева
- 6. Невян Иванов Иванов
- 7. Иван Ганчев Цуцов
- 8. Веселин Иванов Христов
ЛЕВИЦАТА!
- 1. Иванка Иванова Баева
- 2. Николай Георгиев Григоров
- 3. Иван Николаев Събев
- 4. Евгени Иванов Димитров
- 5. Христиан Богомилов Даков
- 6. Милка Тодорова Пределова-Иванова
- 7. Десислава Йорданова Стоянова
- 8. Бонка Влаева Койчева
БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Иван Ивайлов Ченчев
- 2. Генади Николаос Цитлакидис
- 3. Станимир Косев Стойчев
- 4. Елица Христова Христова
- 5. Желязко Величков Великов
- 6. Петър Красимиров Коев
- 7. Георги Николаев Стоянов
- 8. Николай Даниелов Данков
СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Христофор Христов Ангелов
- 2. Мартин Миладинов Николов
- 3. Николинка Петкова Петкова
- 4. Силвия Иванова Сиркова
- 5. Михаил Иванов Михайлов
- 6. Емил Иванов Милушев
- 7. Красен Иванов Кунев
- 8. Евгени Валентинов Генов
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Явор Руменов Божанков
- 2. Богомил Иванов Петков
- 3. Николай Димитров Томитов
- 4. Григор Венциславов Григоров
- 5. Асен Владиславов Даскалов
- 6. Красимира Георгиева Колева
- 7. Таня Стефанова Беджова
- 8. Милен Илиев Матеев
ГЕРБ-СДС
- 1. Томислав Пейков Дончев
- 2. Михаил Илиев Митов
- 3. Атанас Пламенов Атанасов
- 4. Мария Николаева Пенева
- 5. Иван Ненов Марев
- 6. Максим Станимиров Садинов
- 7. Милена Пенчева Кръстева
- 8. Веселин Димитров Данчев
КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Асен Денков Асенов
- 2. Николай Марианов Николов
- 3. Стойко Пелов Стойков
- 4. Йонита Цветанова Курданска
- 5. Пламен Борисов Йончев
- 6. Альоша Ангелов Андреев