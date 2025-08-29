1696 Снимка: Министерски съвет

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща пристига на 4 септември в България, където ще има среща с премиера Росен Желязков, се казва в разпространено днес изявление на Съвета за медиите.

Тази среща е в рамките на "Обиколка на столиците", по време на която Коща ще разговаря с лидерите на държави членки през първите три седмици на септември.

Визитата ще предостави възможност на Коща да събере мнения от държавни и правителствени ръководители относно ситуацията в ЕС и да подготви почвата за предстоящи срещи на Европейския съвет и международни срещи на високо равнище.

"През следващите три седмици ще пътувам из Европа, за да се срещна с лидерите на ЕС в техните столици. Тези разговори ще помогнат за оформянето на нашата обща програма за следващите месеци. Като председател на Европейския съвет е мой дълг да изслушвам и да разбирам приоритетите на всички лидери - особено в тези несигурни времена. Моята роля е да постигам консенсус. При всяка визита ще работя за укрепване на нашето сътрудничество, защото в днешния непредсказуем свят нашето единство е най-голямата ни сила", каза Коща.

Председателят на Европейския съвет пристига у нас само четири дни след шефката на Европейската комисия. Урсула фон дер Лайен съобщи, че ще дойде в България на 31 август, като ще посети "Вазовските машиностроителни заводи" в Сопот.

Програма на обиколката

На срещите си с лидерите председателят на Европейския съвет ще обсъди всички основни политически приоритети, както и методите на работа на Европейския съвет.

Коща ще посети повечето страни от ЕС между 1 и 19 септември. Първата среща с министър-председателя на Белгия Барт де Вевер се състоя на 27 август в Брюксел.

През първата седмица от своето "турне" председателят ще се срещне с министър-председателя на Словения Роберт Голоб на 2 септември. Тази визита ще бъде предшествана от участието му в Стратегическия форум в Блед на 1 септември, където той ще изнесе централната реч.

На 2 септември Коща ще се срещне и с министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович в Загреб.

На 3 септември той ще се срещне с канцлера на Австрия Кристиан Щокер във Виена.

На 4 септември той ще бъде в Румъния за среща с президента Никушор Дан, последвана от среща с българския министър-председател Росен Желязков.

Седмицата ще приключи със срещи с министър-председателя Петър Фиала в Чехия и с министър-председателя Дик Шуф в Нидерландия на 5 септември.

Подробностите за следващата седмица ще бъдат обявени в петък, 5 септември.

Участие в други форуми

До края на годината Антониу Коща ще е председателствал две официални срещи на Европейския съвет, през октомври и декември 2025 г., както и неофициалната среща на Европейския съвет, която ще се проведе в Копенхаген на 1 октомври. Срещата на Европейската политическа общност е насрочена за 2 октомври, също в датската столица.

Коща ще бъде и съпредседател на срещата на върха между ЕС и Общността на Латиноамериканските и карибските държави (CELAC) на 8 и 9 ноември в Колумбия и на срещата на върха ЕС-Африкански съюз в Ангола на 24-25 ноември.

От името на ЕС той ще присъства и на поредицата от събития в рамките на Общото събрание на ООН през септември и ще изнесе реч както пред Общото събрание на ООН, така и пред Съвета за сигурност на ООН.

Председателят на Европейския съвет ще участва и в конференцията на ООН за климата COP30 в бразилския град Белем през ноември.

