Урсула фон дер Лайен пристига у нас в неделя, ще посети ВМЗ-Сопот
Визитата ѝ е част от обща обиколка в страните на източната граница на ЕС
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети България на 31 август.
От Представителството на Европейската комисия съобщиха, че Фон дер Лайен ще се срещне с министър-председателя Росен Желязков. След разговора им двамата ще посетят "Вазовските машиностроителни заводи" в Сопот. Оръжейният завод е най-големият производител на боеприпаси в страната.
Визитата на фон дер Лайен е част от обиколката й на страните на източната граница на Европейския съюз. Тя ще посети и Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва и Румъния.
Обиколката на шефката на ЕК ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус. Тя ще обсъди сигурността и отбраната на Европа с правителствени ръководители и военни представители, като са планирани посещения в заводи за дронове, военни бази за гранична отбрана и др.
Същевременно Урсула фон дер Лайен съобщи днес, че ЕС подготвя и 19-ия пакт от санкции срещу Русия.
В края на юли министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов представи концепция за създаване на съвместно дружество между ВМЗ и "Райнметал". Най-големият оръжеен производител в Европа и българската оръжейница ще произвеждат съвместно у нас натовски 155 мм снаряди.
На 25 август президентът Румен Радев каза през журналисти, че в началото на годината е успял да убеди стратегически инвеститор като "Райнметал", "за който управляващите могат само да мечтаят", не само да посети България, но и да инвестира тук огромен финансов ресурс и върхови технологии в нашата отбранителна индустрия.
Същия ден председателят на ГЕРБ Бойко Борисов обяви след среща с главния изпълнителен директор на отбранителния концерн Армин Папергер в Дюселдорф, че в следващите три седмици трябва да бъдат подготвени двата договора за съвместно предприятие с "Райнметал".