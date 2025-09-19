Атанас Атанасов получил закана заради "измамата с инфлацията" в писмо до служебния му имейл адрес

Председателят на Националния статистически институт (НСИ) Атанас Атанасов обяви във фейсбук, че е получил заплаха. "За измамата с инфлацията ще ти подготвим тържествен прием в Казичене съвсем скоро", пише в анонимната закана, изпратена на служебната му електронна поща.

"Случайно ли е, че в Народното събрание първа точка е гласуване на промяна в Закона за статистиката, която цели да бъде прекратен предсрочно мандатът ми!", пита Атанасов.

Председателят на НСИ да се избира от Народното събрание, както и заместниците му по негово предложение, а не да се назначава от Министерски съвет, предложиха депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН в проект за промени в Закона за статистиката.

Комисията по икономическа политика и иновации го одобри на първо четене с 9 гласа "за", 4 "против" и двама "въздържал се".

Предвижда се изборът по новия начин да стане до един месец от влизането в сила на поправките и досегашното ръководство да бъде освободено.

Доц. д-р Атанас Атанасов беше назначен през 2022 г. по време на управлението на кабинета на Кирил Петков и трябваше да заема поста за седемгодишен мандат - до 2029 г.

Зам.-председатели са Диана Янчева, Михаил Кончев и Свилен Колев.

