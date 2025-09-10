Икономическата комисия в парламента прие промени в Закона за статистиката, опозицията вижда риск от намеса и отнемане на мандатите

443 Снимка: БТА

Комисията по икономическа политика и иновации в парламента одобри на първо четене предложени промени в Закона за статистиката, според които председателят и заместник-председателите на Националния статистически институт (НСИ) вече ще се избират от Народното събрание, а не от Министерския съвет. Поправката бе внесена от Александър Иванов от ГЕРБ-СДС и група депутати и получи подкрепата на 9 гласа "за", 4 "против" и двама "въздържал се".

Мотивите за промяната се основават на европейски регламент, според който националните статистически органи трябва да бъдат независими от правителствата. Според вносителите изборът чрез парламента ще гарантира повече публичност и прозрачност.

Предложението предвижда в едномесечен срок след влизането му в сила парламентът да избере ново ръководство на НСИ, като мандатите на сегашните председател и заместник-председатели, назначени от Министерския съвет, ще бъдат прекратени.

Опозицията обаче остро възрази. Даниел Лорер и Богдан Богданов от ПП-ДБ предупредиха, че промяната идва в деликатен момент - когато България трябва да докладва ключови данни на ЕС във връзка с подготовката за въвеждането на еврото. Те изразиха опасения, че новият закон ще доведе до смяна на настоящото ръководство на НСИ и така може да се застраши процесът. Мария Илиева от "Величие" също се противопостави, като нарече поправката "легално отнемане на мандат", който по закон е седемгодишен.

От своя страна Александър Иванов подчерта, че целта е "по-голяма прозрачност", а Йордан Цонев от ДПС-Ново начало посочи, че НСИ трябва да е независим от изпълнителната власт, тъй като неговите данни отразяват именно нейната работа.

Настоящият председател на НСИ е доц. д-р Атанас Атанасов, който беше назначен през 2022 г. по време на управлението на кабинета на Кирил Петков и трябваше да заема поста до 2029 г. Зам.-председатели са Диана Янчева, Михаил Кончев и Свилен Колев.

