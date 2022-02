Президентът Румен Радев на свой ред осъди в Twitter признаването на двете отцепили се области Донецк и Луганск като независими републики.

Преди него това направиха още късно вечерта на 21 февруари премиерът Кирил Петков и външният министър Теодора Генчовска, отново в Twitter.

Според президента решение на кризата не може да има чрез нарушаване на международното право и с военни средства

Признаването на т. нар. Донецка народна република и Луганска народна република от Руската федерация обрича усилията за деескалация на конфликта в Украйна и води до нарастване на напрежението в целия регион", написа Румен Радев на английски в Twitter.

"Устойчиво решение на тази криза не може да бъде намерено чрез нарушаване на международното право и с военни средства", категоричен е още държавният глава.

The recognition of the so called DPR and LPR by the Russian federation dooms the efforts for de-escalation of the conflict in Ukraine and leads to rising tension throughout the whole region. 1/2