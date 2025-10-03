Регионалният министър Иван Иванов обяви, че недоволен от пътното почистване в днешния кризисен от метеорологична гледна точка ден и ще наложи максимални санкции на фирмите, отговарящи за това.

Войната по пътищата

"Остава тежка ситуацията на автомагистрала "Хемус". Снощи до късно давах инструкции на Агенция "Пътна инфраструктура" за предприемане на адекватни действия, предвид метеорологичната обстановка, но не бяха взети предвид. Организацията се оценява като недостатъчно добра, да не кажа лоша. В резултат на това ще бъдат наложени максимални санкции на пътно поддържащите фирми, включително на държавната "Автомагистрали" ЕАД". Това съобщи на брифинг след редовното правителствено заседание днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

Той допълни, че при поредни неадекватни действия от тяхна страна ще има и дисциплинарни мерки при следващи снеговалежи и лоша организация на движението, допълва БТА.

Целият наличен състав в момента е на място, за да разчистят трафика, каза още той.

Затвориха за движение магистрала "Хемус" в посока София за часове (снимки/видео)
Виж още Затвориха за движение магистрала "Хемус" в посока София за часове (снимки/видео)

По отношение на евентуалното презастрояване и допуснати строителни нарушения, министърът информира, че още днес ДНСК ще бъде изпратена на място в засегнатите райони, за да се установи дали има отклонение в строителството и от одобрените общи устройствени планове на съответните общини, които биха могли да са допринесли за ситуацията. "Всички мерки ще бъдат взети от държавата по отношение на контрола", категоричен бе министър Иванов.

ИЗБРАНО
Георги Тошев напусна bTV: Няма как да съм с Венета в едно предаване Лайф
Георги Тошев напусна bTV: Няма как да съм с Венета в едно предаване
29866
В Испания си спомниха за Туньо - "несломимият българин, който си купи танк" Корнер
В Испания си спомниха за Туньо - "несломимият българин, който си купи танк"
6671
Новите технологии в ядрената енергетика: Малките модулни реактори център на дискусии в САЩ и Канада Бизнес
Новите технологии в ядрената енергетика: Малките модулни реактори център на дискусии в САЩ и Канада
18648
Британското космическото командване: Нашите сателити са заглушавани от руснаците IT
Британското космическото командване: Нашите сателити са заглушавани от руснаците
952
Българската авторка Канина Крисалис влезе в международна бестселър класация с романа си „Нектар“ Impressio
Българската авторка Канина Крисалис влезе в международна бестселър класация с романа си „Нектар“
11272
Чънк спечели конкурса за най-дебела мечка в Аляска Trip
Чънк спечели конкурса за най-дебела мечка в Аляска
3297
Пържени филийки по френски Вкусотии
Пържени филийки по френски
1866
Силата на харизмата: Кои зодиакални знаци са с вроден дар на влияние? Zodiac
Силата на харизмата: Кои зодиакални знаци са с вроден дар на влияние?
876
Временно отслабване на валежите утре, нови обилни дъждове от понеделник Времето
Временно отслабване на валежите утре, нови обилни дъждове от понеделник
2089