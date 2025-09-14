По думите на областния координатор на ГЕРБ - Разград Михаил Тодоров сред причините са неактивност, неплащане на членски внос и други съображения, които са в правомощията на Изпълнителната комисия

1400 Снимка: Община Разград

Разградският областен управител Владимир Димитров е преминал към "ДПС - Ново начало". Това стана ясно от медийни публикации и изявления на местните представители на ГЕРБ, които обявиха, че той вече не е част от партията на Бойко Борисов.

Областният управител на област Разград Владимир Димитров е с прекратено членство в ГЕРБ от Изпълнителната комисия на партията по ред причини, основно свързани с устава, съобщи пред представители на медиите областният координатор на ГЕРБ - Разград Михаил Тодоров. По думите му сред причините са неактивност, неплащане на членски внос и други съображения, които са в правомощията на Изпълнителната комисия.

Народният представител от ГЕРБ за Разградски избирателен район Гюнай Хюсмен подчерта, че няма да коментира действията на Владимир Димитров. "Има думи, с които могат да се изразят правилно тези негови действия, но аз ще ги запазя. Хората знаят за какво става въпрос", заяви депутатът. Той добави, че предстои ръководните органи на политическа партия ГЕРБ в област Разград да вземат решения какви изявления ще прави партията като цяло. "Все още не може да говорим от името на разградската организация", допълни Хюсмен.

Изявленията им бяха във връзка с медийни публикации, че областният управител на Разград и бивш координатор на ГЕРБ Владимир Димитров е преминал към "ДПС - Ново начало".

На фейсбук страницата на "ДПС-Ново начало" в Разград е публикувано съобщение, че в петък Димитров е присъствал на сбирка на общинската организация на партията на Делян Пеевски.

Самият той не беше открит за коментар. От пресцентъра на областната администрация заявиха за БТА, че евентуално Димитров ще коментира утре.

Потърсен за коментар, областният председател на "ДПС - Нова начало" в Разград Ариф Васви каза, че на този етап няма да коментира действията на Владимир Димитров.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.