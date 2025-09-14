Разградският областен управител Владимир Димитров е преминал към "ДПС - Ново начало". Това стана ясно от медийни публикации и изявления на местните представители на ГЕРБ, които обявиха, че той вече не е част от партията на Бойко Борисов.

Областният управител на област Разград Владимир Димитров е с прекратено членство в ГЕРБ от Изпълнителната комисия на партията по ред причини, основно свързани с устава, съобщи пред представители на медиите областният координатор на ГЕРБ - Разград Михаил Тодоров. По думите му сред причините са неактивност, неплащане на членски внос и други съображения, които са в правомощията на Изпълнителната комисия.

И община Руен премина към ДПС - Ново начало
Виж още И община Руен премина към ДПС - Ново начало

Народният представител от ГЕРБ за Разградски избирателен район Гюнай Хюсмен подчерта, че няма да коментира действията на Владимир Димитров. "Има думи, с които могат да се изразят правилно тези негови действия, но аз ще ги запазя. Хората знаят за какво става въпрос", заяви депутатът. Той добави, че предстои ръководните органи на политическа партия ГЕРБ в област Разград да вземат решения какви изявления ще прави партията като цяло. "Все още не може да говорим от името на разградската организация", допълни Хюсмен.

Изявленията им бяха във връзка с медийни публикации, че областният управител на Разград и бивш координатор на ГЕРБ Владимир Димитров е преминал към "ДПС - Ново начало".

На фейсбук страницата на "ДПС-Ново начало" в Разград е публикувано съобщение, че в петък Димитров е присъствал на сбирка на общинската организация на партията на Делян Пеевски.

Самият той не беше открит за коментар. От пресцентъра на областната администрация заявиха за БТА, че евентуално Димитров ще коментира утре.

"Галъп": "ДПС-Ново начало" излиза на второ място при евентуални избори
Виж още "Галъп": "ДПС-Ново начало" излиза на второ място при евентуални избори

Потърсен за коментар, областният председател на "ДПС - Нова начало" в Разград Ариф Васви каза, че на този етап няма да коментира действията на Владимир Димитров.

ИЗБРАНО
Какво всички премълчават за Ейми Уайнхаус Лайф
Какво всички премълчават за Ейми Уайнхаус
9091
Американец отне титлите на Канело пред 70 000 фенове в боксово шоу №1 на годината Корнер
Американец отне титлите на Канело пред 70 000 фенове в боксово шоу №1 на годината
8411
Преди визитата на Тръмп: Компании в САЩ обявиха инвестиции за $1,7 милиарда на Острова Бизнес
Преди визитата на Тръмп: Компании в САЩ обявиха инвестиции за $1,7 милиарда на Острова
2212
Френската изтънченост и провокация на Франсоа Озон Impressio
Френската изтънченост и провокация на Франсоа Озон
2436
Най-красивите места за плуване на Самотраки Trip
Най-красивите места за плуване на Самотраки
4379
Бишкотите - бисквитеният сладкиш, без който тирамисуто никога няма да е същото Вкусотии
Бишкотите - бисквитеният сладкиш, без който тирамисуто никога няма да е същото
284