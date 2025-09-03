"Всеки, който се опита да дестабилизира държавата, ще срещне нашия категоричен политически отговор", предупреди Йордан Цонев

От "ДПС - Ново начало" ще продължат да подкрепят правителството, докато кабинетът решава проблемите на хората, декларира от името на партията Йордан Цонев. Но предупреди, че протестите няма да могат да свалят кабинета и неговата партия ще даде отпор на подобни опити.

"За тези, които се готвят да дестабилизират държавата, ще кажа, че уважаваме правото на българските граждани да протестират", заяви Цонев.

"Но времето, в което три протеста сменяха правителства и се отиваше на предсрочни избори, за нас от "ДПС - Ново начало", мина. Всеки, който се опита да дестабилизира държавата, ще срещне нашия категоричен политически отговор, както го е срещал и досега", предупреди депутатът.

ПГ на ДПС-НН ще продължи да фокусира своята политика върху проблемите на хората, отбеляза още той в декларацията на групата.

Йордан Цонев постави ударението върху актуалните проблеми - водната криза, спекулативното повишаване на цените, природните бедствия и компенсирането на засегнатите от тези бедствия, а като проблеми с перманентен характер посочи доходите, сигурността в държавата, предсказуемата бизнес среда и защитата на геополитическата ориентация.

"Трябва на всяка цена да направим така, че пострадалите от бедствията, пожарите, болестите по животните, да бъдат компенсирани, каза депутатът. Държавата трябва да стои зад тези хора, както и зад хората, които са в неравностойно положение. Това е една актуална цел през цялото време на нашата политика. Инвестициите и бизнес средата също са фокус на политиката, която водим", очерта най-важните проблеми за решаване Цонев.

По думите му всички тези кризи и проблеми трябва да бъдат обезпечени в новия бюджет.

"Най-важният документ, който се приема през политическата парламентарна есен, е законът за държавния бюджет за следващата година. "ДПС – Ново начало" ще следи за изпълнението на тазгодишния бюджет, ще направи подробен анализ и ще настоява в следващия бюджет всички тези политики да бъдат финансово осигурени", заяви Цонев, цитиран от БТА.

"Следващият бюджет, който ще приемем, няма да бъде редови, защото ще бъде първият в евро", отбеляза депутатът.

"Той трябва да се превърне в бюджет, който фокусира решаването на проблемите на хората. Ще продължим да отстояваме осигуряването на Общинската инвестиционна програма, каза Цонев. Ще продължим да настояваме тя да бъде финансирана в достатъчна степен. Ще продължим да настояваме и ще предложим тя да бъде фокусирана върху решаването на по-важните проблеми за общините. Ще продължим да настояваме за инвестиции в общините, защото това е мястото, където хората живеят, и подобряването на средата, в която те живеят, е основна цел на нашата политика", коментира депутатът.

Инвестициите в работни места са следващата цел на нашата политика и това трябва да бъде много добре осигурено. Друг акцент ще бъде бюджетът да осигурява растеж на доходите, каза още Цонев.

Според него основният проблем пред българската икономика е липсата на кадри, особено млади специалисти.

"Чрез добро управление на държавната собственост – със законопроекти, каквито вече сме внесли, ще направим така, че държавната собственост да бъде управлявана в полза на българските граждани, на хората, младите специалисти да бъдат осигурени с жилища, както подобава, и с подходящо заплащане, особено младите лекари, за да останат в България и да работят за българското здравеопазване. Всичко това няма как да бъде осъществено, ако няма редовен кабинет и ако няма стабилно политическо мнозинство", смята Йордан Цонев.

