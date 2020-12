Обединеното кралство и ЕС са постигнали споразумение пост-Брекзит. Това съобщи извънредно БТА, цитирайки британски правителствен източник.

Великобритания постигна търговско споразумение с ЕС само седем дни преди Брекзит, предаде Ройтерс. "Сделката е сключена. "Върнахме си контрола над нашите пари, граници, закони, търговия и нашите риболовни води", заяви източник от "Даунинг стрийт".

"Това е фантастична новина за нашите семейства и бизнеси във всяка част от Обединеното кралство. Подписахме първото споразумение за свободна търговия, базирано на нулеви мита и нулеви квоти, което някога е било постигано с ЕС. За рекордно време и в условия, представляващи изключително предизвикателство, постигнахме тази страхотна сделка за цялото Обединено кралство, която защитава целостта на нашия вътрешен пазар и мястото на Северна Ирландия в него", заяви източникът, цитиран от Ройтерс.

Британският премиер Борис Джонсън потвърди сключването на търговско споразумение пост-Брекзит с Европейския съюз, като публикува в Туитър своя снимка на "Даунинг стрийт", широко усмихнат, с триумфално вдигнати палци и на двете ръце в знак на победа и текст "Сделката е сключена" "The deal is done", предаде Ройтерс.

"Ще бъдем ваш приятел, ваш съюзник, ваша опора и да не забравяме - първи пазар за вас, защото при все, че сме напуснали ЕС, тази страна остава свързана с Европа в културен, емоционален, исторически, стратегически и геополитически план", добави Джонсън.

"Струваше си да се борим за тази сделка", написа преди минути в туитър и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Европейската комисия също официално обяви днес успешното приключване на преговорите за сключване на търговско споразумение с Великобритания.

Предвижда се намирането на трайно решение по въпроса с риболова да бъде отложено с над пет години. Риболовът предизвикваше спорове до последните часове преди обявяването на успеха на сделката.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и главният преговорящ на ЕС Мишел Барние изразиха облекчение и призоваха Европа да гледа напред. Постигането на споразумение бе отговорното решение и за двете страни, заяви Фон дер Лайен. Тя определи преговорите като много трудни.

Барние отбеляза, че в четирите години на преговорите ЕС е останал единен. Той изрази съжаление, че Великобритания се отказва от обмена на студенти и налага ограничения на движението на гражданите на ЕС.

В потвърждение на новината председателството на Съвета на ЕС заяви днес, че няма да свика очакваното днес заседание на посланиците (постоянните представители) на 27-те страни членки и ги е помолил да бъдат на разположение през коледните празници, предвид продължаващите преговори за споразумение за търговските отношения с Обединеното кралство след Брекзит, предаде Ройтерс.

"Поради предължаващите преговори за Сделка пост-Брекзит, Председателството на Съвета на ЕС няма да свика среща КОРЕПЕР днес. Същевременно помолихме посланиците от ЕС да бъдат на разположение през рождественския период", заяви Себастиан Фишер, говорител на германското председателство.

Малко по-късно кореспондентът на БТА в Брюксел съобщи, че ЕП няма да гласува споразумението с Великобритания до края на годината. "Парламентарен вот по сделката ще има на 30 декември", заяви Борис Джонсън.

