268 Снимка: БТА

Нови началници на Регионалните управления на образованието (РУО) в София-град, Перник, Велико Търново и Бургас бяха избрани след проведени конкурси в Министерството на образованието и науката (МОН), съобщи пресцентърът на ведомствто.

Началник на РУО в София -град става д-р Елеонора Лиловa, досегашен директор на 2-ро Средно училище (СУ) "Акад. Емилиян Станев" в столицата. Тя беше председател на Държавната агенция за закрила на детето от 2018 до 2022 г. Преди това тя пак е заемала директорския пост във 2-ро СУ "Акад. Емилиян Станев", както и в 52-ро Основно училище (ОУ) "Цанко Церковски". Преди да стане директор Елеонора Лилова е била учител в няколко училища в София.

Юлиана Серафимова е новият началник на РУО-Перник. От 2015 г. досега тя беше началник на отдела "Образование, култура и младежки дейности" в община Перник. Преди това е била директор на Професионалната гимназия по икономика и заместник-директор на Професионалната гимназия по облекло и туризъм в града. Работила е и като учител, и възпитател.

За началник на Регионалното управление на образованието във Велико Търново е избрана Здравка Минчева, която от 2007 г. работи в РУО-то като старши експерт по математика. Преди това е била помощник-директор в Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий" във Велико Търново. Работила е и като учител по математика и информатика.

Валентина Камалиева е избрана за началник на РУО в Бургас. Досега тя заемаше длъжността като временно изпълняващ. Преди това е била старши експерт по организация на средното образование и по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО-то. Работила е и като учител по история и цивилизация.

Петима бяха допуснатите кандидати до конкурса за началник на Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град, съобщиха преди седмица от РУО в София-град в сайта си. В съобщението се посочваше, че конкурсната комисия, определена със заповед от 29 юли 2025 г. на министъра на образованието и науката, е решила, че допуска до конкурс кандидатите: Клара Арабаджиева, Вяра Богатева, Елеонора Лилова, Филип Филипов и Вера Влахова.

Досега началник на Регионалното управление на образованието в София-град беше д-р Ваня Кастрева. Тя беше начело на регионалната образователна институция от 2006 г. насам. Сега напуска поста поради навършване на пенсионна възраст.

Основна цел на длъжността "Началник на Регионално управление на образованието" е да планира, организира, координира, контролира и отговаря за дейността на Регионалното управление на образованието, като подпомага министъра на образованието и науката при провеждане на държавната политика в областта на образованието на територията на съответния регион.

Преките задължения са свързани с провеждане на държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование на територията на съответната област.

Планира, организира и контролира дейността на РУО като териториална администрация към министъра на образованието и науката. Контролира прилагането и спазването на Закона за предучилищното и училищното образование, на държавните образователни стандарти и на другите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование от институциите на територията на съответната област. Организира контролната дейност на РУО и методическата подкрепа на директорите на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на съответната област при осъществяване на дейностите, при разработването на списък-образец и за изпълнение насоките на Националния инспекторат по образованието. Разпорежда се с финансовите средства на Регионалното управление на образованието в съответствие с действащата нормативна уредба. Организира и контролира осъществяването на приема на ученици в училищата от областта. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите в РУО, работещи по трудови правоотношения, с директорите на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, както и с директорите на центровете за подкрепа за личностното развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономическите обсерватории и планетариуми.

Директори на 280 образователни институции бяха избрани при проведените на два етапа конкурси, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).През юли бяха стартирани общо 442 изборни процедури за държавни и общински училища, както и за ЦСОП, ЦПЛР, РЦПППО и Държавен логопедичен център.

