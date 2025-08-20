Директори на 280 образователни институции бяха избрани при проведените на два етапа конкурси, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).

Красимир Вълчев сменя директорите на 400 училища
Виж още Красимир Вълчев сменя директорите на 400 училища

През юли бяха стартирани общо 442 изборни процедури за държавни и общински училища, както и за ЦСОП, ЦПЛР, РЦПППО и Държавен логопедичен център.

Според правилата в първия етап кандидатите решаваха тест, генериран в деня на изпита, който е единен за цялата страна. На следващия етап всеки един от кандидатите трябваше да представи концепция за развитие на съответната образователна институция. Заедно с нея на самия изпит се решаваха и два конкретни казуса пред комисията за избор.

Общо подадените заявления за обявените конкурси бяха 765, като някои участници са кандидатствали за повече от една позиция, допълват от МОН. За 82 от обявените институции нямаше подадени заявления и процедурите бяха прекратени, а за други 80 не бе избран кандидат. Всички те ще се ръководят от временно изпълняващи длъжността до следващ конкурс.

С нови директори започват учебната година 251 училища. Избрани са и титуляри на 17 центъра за специална образователна подкрепа, 8 центъра за подкрепа на личностно развитие, три регионални центъра за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, както и на Държавния логопедичен център, съобщиха още от образователното министерство. 

 

